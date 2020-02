New York : organiser un séjour en groupe

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Vous organisez un voyage à New York pour un groupe ou pour des clients individuels ? Il peut parfois être difficile de se repérer dans la multitude de possibilités qu’offre la Big Apple. Pour faire de ce séjour un succès, retrouvez les conseils d’un expert de la ville, Eric de NewYorkCity.fr

Rédigé par Eric de NewYorkCity.fr ​ le Mardi 25 Février 2020

Se déplacer à New York avec la MetroCard métro​ est le moyen le plus rapide​ et le plus ​efficace​ de relier un point A à un point B. Le réseau de métro de New York est très simple d’utilisation et couvre les cinq quartiers de la ville : Manhattan, Brooklyn, le Queens, Harlem et le Bronx. Un billet à l’unité coûte 3$, mais le meilleur moyen d’​économiser​ sur ces trajets est d’opter pour la ​MetroCard​.



Pour les courts séjours à New York, cette carte existe en deux versions : une carte rechargeable, la Pay-per-Ride, et une carte illimitée, la Unlimited. Cette seconde est la plus demandée puisqu’elle donne accès au métro et au réseau de bus en illimité pendant une période de 7 jours. Un gain financier mais aussi un gain de temps et une source de stress en moins si vous permettez à vos clients de ​partir pour New York avec la MetroCard déjà en poche​ !



Partenaire du MTA, la société de transport de New York, NewYorkCity.fr est en mesure de vous procurer les MetroCards et de vous les livrer à l’adresse de votre choix. Le site vous propose ces Parmi les questions les plus fréquentes des voyageurs, revient régulièrement celle des moyens de transport pour se déplacer à New York. Il faut savoir que le ​​ est le moyen le plus​ et le plus ​​ de relier un point A à un point B. Le réseau de métro de New York est très simple d’utilisation et couvre les cinq quartiers de la ville : Manhattan, Brooklyn, le Queens, Harlem et le Bronx. Un billet à l’unité coûte 3$, mais le meilleur moyen d’​​ sur ces trajets est d’opter pour la ​Pour les courts séjours à New York, cette carte existe en deux versions : une carte rechargeable, la Pay-per-Ride, et une carte illimitée, la Unlimited. Cette seconde est la plus demandée puisqu’elle donne accès au métro et au réseau de bus en illimité pendant une période de 7 jours. Un gain financier mais aussi un gain de temps et une source de stress en moins si vous permettez à vos clients de ​Partenaire du MTA, la société de transport de New York, NewYorkCity.fr est en mesure de vous procurer les MetroCards et de vous les livrer à l’adresse de votre choix. Le site vous propose ces MetroCards accompagnées d’un adaptateur ou d’un cadenas ainsi que d’un plan du métro. Une solution clé en main pour donner plus de flexibilité à vos clients dans leurs allers et venues dans la Big Apple !



Choisir un pass pour les attractions

Ces attractions justement, parlons-en. La liste des sites emblématiques de la ville est longue !



Si la plupart des visiteurs rêvent de découvrir la Statue de la Liberté ou encore l’Empire State Building, certains cherchent à voir un maximum de choses en un minimum de temps quand d’autres veulent faire le tour des musées de la ville ou bien uniquement des visites en extérieur.



Pour satisfaire tous les profils tout en ​économisant sur le prix des billets individuels ​des attractions et en ​évitant les files d’attente​ pour de nombreux sites, rien de tel qu’un ​pass​ pour les attractions.

Il existe plusieurs versions avec des sélections diverses d’attractions et de visites ou encore des fonctionnements par nombre d’attractions visitées ou par nombre de jours de validité. Voici un



NewYorkCity.fr propose aussi des​ formules MetroCards + Pass​ qui sont particulièrement appréciées des voyageurs en groupe notamment lors de temps libres pour leur laisser carte blanche sur leurs visites. Munis de leurs MetroCards, les touristes français à New York peuvent désormais naviguer dans la ville en toute flexibilité d’une attraction à une autre.Ces attractions justement, parlons-en. La liste des sites emblématiques de la ville est longue !Si la plupart des visiteurs rêvent de découvrir la Statue de la Liberté ou encore l’Empire State Building, certains cherchent à voir un maximum de choses en un minimum de temps quand d’autres veulent faire le tour des musées de la ville ou bien uniquement des visites en extérieur.Pour satisfaire tous les profils tout en​des attractions et en ​​ pour de nombreux sites, rien de tel qu’un ​​ pour les attractions.Il existe plusieurs versions avec des sélections diverses d’attractions et de visites ou encore des fonctionnements par nombre d’attractions visitées ou par nombre de jours de validité. Voici un tableau comparatif pour vous aider à faire votre choix et Eric peut vous donner ses conseils personnalisés si vous ne parvenez pas à trouver le plus adapté pour votre groupe ou vos clients.NewYorkCity.fr propose aussi des​​ qui sont particulièrement appréciées des voyageurs en groupe notamment lors de temps libres pour leur laisser carte blanche sur leurs visites.

Aller voir une comédie musicale à Broadway comédie musicale à Broadway​.

Un passage dans l’un des théâtres de Broadway pour assister à un spectacle est un must pour tout voyageur à New York.



La ​variété des spectacles est telle que chacun y trouve son compte : inspirés des célèbres dessins animés comme le Roi Lion ou encore Aladdin, des films du grand écran comme Moulin Rouge ou Chicago en passant par la littérature comme Le Fantôme de l’Opéra ou encore Harry Potter.

Vous pouvez réserver de une à plusieurs dizaines de places sur NewYorkCity.fr pour la

Le théâtre attribue ensuite les meilleures places disponibles dans la catégorie choisie au moment de la réservation.

La garantie d’une soirée mémorable que vos clients ne manqueront pas de raconter à leur entourage ! Après une longue journée de visites, pourquoi ne pas finir la journée en beauté avec uneUn passage dans l’un des théâtres de Broadway pour assister à un spectacle est un must pour tout voyageur à New York.La ​est telle que chacun y trouve son compte : inspirés des célèbres dessins animés comme le Roi Lion ou encore Aladdin, des films du grand écran comme Moulin Rouge ou Chicago en passant par la littérature comme Le Fantôme de l’Opéra ou encore Harry Potter.Vous pouvez réserver de une à plusieurs dizaines de places sur NewYorkCity.fr pour la comédie musicale. Le théâtre attribue ensuite les meilleures places disponibles dans la catégorie choisie au moment de la réservation.La garantie d’une soirée mémorable que vos clients ne manqueront pas de raconter à leur entourage !

Faire des visites guidées en français visites guidées maintenant disponibles en français​.

De la découverte du Street Art à Brooklyn au visites Gospel à Harlem en passant par la tournée des Rooftop Bars. Une belle façon de découvrir la ville accompagné par des connaisseurs pour en savoir plus sur les quartiers, l’histoire de la ville et la vie des new-yorkais. Retrouvez ici une sélection de Quel est le point commun entre les français à New York ? Leurs difficultés à comprendre et à se faire comprendre des américains ! Soyons honnêtes, nous ne somme pas les plus doués en anglais mais ce n’est pas une raison pour ne pas profiter des explications et des anecdotes des accompagnateurs lors de visites guidées. Une offre dédiée aux touristes français s’est donc développée dans la Big Apple et il existe de nombreuses ​De la découverte du Street Art à Brooklyn au visites Gospel à Harlem en passant par la tournée des Rooftop Bars. Une belle façon de découvrir la ville accompagné par des connaisseurs pour en savoir plus sur les quartiers, l’histoire de la ville et la vie des new-yorkais. Retrouvez ici une sélection de visites en français , testées et approuvées par Eric.

Optimiser le programme de découverte ​optimiser​ au maximum le temps passé à New York peut vite devenir un vrai casse-tête. Le plus important est de ​regrouper les visite par zone géographique​ afin de perdre le moins de temps possible dans les transports.

Mais pas toujours facile d’estimer le temps à passer dans un musée, les meilleurs créneaux pour éviter les files d’attente ou encore le temps de trajet entre deux attractions. Il s’agit aussi d’​être réaliste​ dans le nombre de choses à faire en une journée pour ne pas s’épuiser et finir par ne pas profiter. Pour vous aider à élaborer vos programmes de visite, vous pouvez vous inspirer de ces

Une excellente base pour que vos clients se lancent à la découverte des incontournables de la ville. Pour un séjour express en 4 jours ou pour une découverte plus extensive de la ville en 8 jours, organiser visites pourau maximum le temps passé à New York peut vite devenir un vrai casse-tête. Le plus important est de ​afin de perdre le moins de temps possible dans les transports.Mais pas toujours facile d’estimer le temps à passer dans un musée, les meilleurs créneaux pour éviter les files d’attente ou encore le temps de trajet entre deux attractions. Il s’agit aussi d’​dans le nombre de choses à faire en une journée pour ne pas s’épuiser et finir par ne pas profiter. Pour vous aider à élaborer vos programmes de visite, vous pouvez vous inspirer de ces exemples d’itinéraires construits pour des séjour de 4 à 8 jours.Une excellente base pour que vos clients se lancent à la découverte des incontournables de la ville.

Contacter NewYorkCity.fr



● Email :



● Site Web :​



● Facebook :​



● Application gratuite Eric’s New York : disponible sur Pour plus de renseignements sur New York et pour des conseils personnalisés, n’hésitez pas à contacter Eric par email. Il se fera un plaisir de vous aider à organiser un voyage mémorable pour vos clients.● Email : eric@newyorkcity.fr ● Site Web :​ www.newyorkcity.fr ● Facebook :​ www.facebook.comNewYorkCityFR/ ● Application gratuite Eric’s New York : disponible sur IOS et Android

Lu 288 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Voyage : comment bien préparer son séjour aux States ? La Route des Explorateurs : le Québec hors des sentiers battus