Nomade Aventure rend l'aventure accessible aux personnes à mobilité réduite

L'entreprise a des projets pour l'avenir, notamment l'élargissement de son catalogue avec des voyages plus sportifs et aventureux. " Nous aimerions proposer des voyages qui sortent un peu plus de l'ordinaire, des challenges sportifs comme l'ascension du Kilimandjaro " annonce Fabrice Del Taglia.



Bien que ces types de voyages nécessitent encore davantage de préparation et d'adaptations, ils pourraient répondre à une demande spécifique de certains voyageurs PMR cherchant des expériences plus intenses et immersives.



Fabrice Del Taglia conclut en insistant sur le potentiel de croissance de ce segment de marché, " Nous sommes conscients qu’il y a encore beaucoup à faire pour rendre le tourisme plus accessible, mais nous croyons fermement à l’importance de cette démarche. Les Jeux paralympiques ont mis en lumière ces enjeux, et nous espérons que cela aidera à renforcer la prise de conscience autour de l’accessibilité, y compris dans le tourisme. "