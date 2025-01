Nouveautés 2025 : Salaün Holidays multiplie les initiatives

La tournée annuelle de ciné-conférences de Salaün Holidays revient en 2025 avec des étapes dans 17 villes françaises. Cet événement gratuit permet aux passionnés de voyages de découvrir 8 destinations à travers des films et des échanges avec des guides-conférenciers. Vietnam, Inde, Balkans ou encore Scandinavie, les thématiques variées attirent un public toujours plus nombreux.



Le coup d’envoi sera donné à Brest le 1er février, avec trois projections programmées. À l’issue des séances, les participants auront l’opportunité de poser des questions sur les lieux incontournables, les meilleures périodes de visite ou les formalités administratives nécessaires, renforçant ainsi l'interaction entre le public et les experts du voyage.



Ces initiatives confirment l’engagement de Salaün Holidays à proposer des expériences enrichissantes, tout en renforçant sa proximité avec les voyageurs français.