« Vos Voyages 2025 », un catalogue enrichi pour Salaün Holidays

Lede Salaün Holidays présente cinq gammes distinctes de voyages, permettant de répondre aux attentes variées des clients. Parmi elles, lesoffrent des séjours à prix attractifs avec plus de temps libre, tandis que lesproposent des itinéraires classiques et des options haut de gamme. Pour les voyageurs à la recherche de programmes exclusifs, Salaün Holidays a conçucomme le circuit de Brest à Vladivostok.La brochure met également en avant plusieurs nouveautés, notamment desavec des offres spécifiques pour la Chine, la Malaisie, Singapour et l’Indonésie. Leest également à l’honneur avec cinq circuits aménagés pour permettre une visite de l’exposition universelle d’Osaka prévue entre avril et octobre 2025.