Nuevo Mundo, l’agence spécialiste du voyage au Mexique sur Mesure

Destination privilégiée pour un premier voyage au Mexique, le Yucatan est la région idéale pour allier culture et farniente pendant votre séjour en terre Maya. Si vous comptez voyager au Mexique en famille, la région du Yucatan vous permettra de faire des activités diverses et variées qui plaisent aux enfants comme aux parents. Prévoyez environ 15 jours pour une découverte complète du Yucatan.



● Découvrir les sites archéologiques Mayas du Yucatan :



Lors de votre voyage au Mexique sur mesure, partez à la découverte des vestiges Mayas, cette civilisation précolombienne aussi ingénieuse qu’ énigmatique.



Visite incontournable, Chichen Itza est l’une des 7 merveilles du Monde, sa pyramide de kukulkan a été construite à un endroit très précis étudié en fonction du mouvement des astres, elle laisse apparaître une forme serpent qui se déplace grâce à une illusion d’optique donnée par les mouvements des ombres et de la lumière seulement les jours d’équinoxe. Elle révèle donc la prouesse architecturale et les connaissances avancées des Mayas en astronomie et cela 1500 ans avant JC !

Tulum, avec sa structure surplombant les eaux turquoises de la mer des caraïbes, c’est LA carte postale représentative d’un voyage au Yucatan.

Parmi les sites archéologiques à visiter lors d’un périple au Mexique, nous ne pouvons que vous conseiller de mettre sur votre programme les sites majeurs de Coba et Uxmal, ces deux sites mayas sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Toutefois, si vous êtes plutôt intéressés par les cités mayas perdues épargnées du tourisme de masse et hors des sentiers battus, voici quelques suggestions qui devraient vous ravir :

Calakmul, au cœur de la seconde forêt tropicale d'Amérique après l’Amazonie. Vous y découvrirez 2 énormes pyramides entourées d’une végétation foisonnante et sur lesquelles il est possible de grimper jusqu’au sommet pour admirer une vue fantastique à 360° sur la jungle luxuriante. Calakmul est aussi réputé pour sa faune exceptionnelle, sans difficultés vous y verrez des singes hurleurs et des singes araignées, des coatis, des toucans, et pour les touristes plus chanceux qui voyagent au Mexique il est même possible à de rares occasions d’apercevoir le jaguar. C’est surtout en saison humide lorsque les points d’eau sont plus abondants qu’il est plus facile d’observer cette espèce en voie de disparition.

Edzna, trop souvent oublié des circuits touristiques classiques, ce site maya est peu fréquenté ce qui permet de visiter quasiment seuls cette pyramide à la forme unique de palais à 5 étages.

Kohunlich, facile d’accès depuis Chetumal, vous y découvrirez une pyramide entourée de forêt tropicale et d’une jungle luxuriante, mais aussi d'énormes masques sculptés en stuc.

Ek Balam, situé à environ 1h30 de route de Cancun, le site est proche des stations balnéaires mais étonnamment peu fréquenté. Sa pyramide est l’une des plus hautes du Yucatan et est encore à ce jour ouverte au public pour monter jusqu’à son sommet en apercevant à mi-hauteur l’entrée de la tombe d’un souverain d’Ek Balam en parfait état de conservation.