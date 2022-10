Appli mobile TourMaG



OUIGO Espagne ouvre une ligne Madrid - Valence d'autres projets à venir pour OUIGO Espagne

Après avoir lancé Madrid-Barcelone le 10 mai 2021, OUIGO Espagne ouvre la ligne Madrid-Valence ce vendredi 7 octobre 2022.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 7 Octobre 2022

OuiGo poursuit son développement en Espagne.



À compter de ce vendredi 7 octobre, OUIGO Espagne a lancé une nouvelle ligne entre Madrid et Valence. Ainsi, 5 allers et retours sont proposés tous les jours entre les deux villes, soit 2 de plus que prévus dans l’offre initiale, en accord avec l’ADIF (gestionnaire d’infrastructure du réseau ferroviaire espagnol).



Chaque semaine, le train rose et bleu reliera la gare de Valencia-Joaquín Sorolla et Madrid-Chamartín-Clara-Campoamor en 1h50.



« Nous écrivons aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire ferroviaire espagnole. Nous lançons une deuxième ligne et une nouvelle destination, Valence, qui profitera à tous les voyageurs. OUIGO Espagne contribue ainsi à l’offre grande vitesse en Espagne.



Elle permet également de rapprocher Valence, à travers son histoire, sa culture et son économie, aux autres régions espagnoles. Nous voulons projeter à travers OUIGO l’effervescence de Valence » a déclaré Hélène Valenzuela, directrice générale de OUIGO Espagne, lors de l’inauguration, le 6 octobre en gare de Valence-Joaquín Sorolla.

Quels projets pour OUIGO Espagne ? Valence devient la cinquième ville desservie après Madrid, Saragosse, Tarragone et Barcelone.



Après Barcelone et Valence, OUIGO Espagne ouvrira une nouvelle liaison à destination d’Alicante, au premier semestre 2023, avec un arrêt à Albacete.



Cette ligne est équipée d’un système de sécurité différent des deux lignes précédentes (ERTMS2), qui nécessite une homologation différente des trains, informe la compagnie.



"Les prochains mois seront donc consacrés à l’adaptation des trains et à la formation des conducteurs, dans le respect des normes de sécurité requises par les autorités espagnoles."



Deux allers et retours quotidiens seront proposés entre Alicante et Madrid-Chamartín-Clara-Campoamor.



Ensuite, OUIGO Espagne arrivera en Andalousie avec Madrid-Séville et proposera cinq allers-retours avec un arrêt à Cordoue.



À terme, OUIGO Espagne proposera jusqu’à 30 départs quotidiens à travers l’Espagne.

