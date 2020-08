Oasis Voyages : Eric Grange sort un roman

Eric Grange, Directeur-fondateur d'Oasis Voyages a mis à profit la période du confinement pour terminer un projet littéraire commencé en 2018.



Désormais concrétisé, ce roman initiatique relatant les aventures d’un personnage autour du monde, à la rencontre de personnalités spirituelles est sorti en librairie et e-book le 18 Août 2020, aux éditions Leduc, du groupe Albin Michel.



Son titre : "Et mon cœur s'est remis à battre".



"En cette période de trou d’air pour notre corporation, j’aime penser qu’un article sur le fait qu’un voyagiste profite du confinement pour réaliser un roman narrant un tour du monde à l’exploration des spiritualités pourrait procurer un souffle original et inattendu" précise Eric Grange qui est aussi administrateur aux Entreprises du Voyage depuis 2011.