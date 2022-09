Oceania Cruises ouvre les ventes de sa croisière autour du monde 2025

Oceania Cruises accentue son offre de croisières longues et immersives pour 2025.



A côté de la croisière autour du monde de 180 jours, la compagnie lance en parallèle une série de sept Grands Voyages d'une durée de 50 à 111 jours.



" Cette nouvelle collection d'itinéraires à travers le monde comprend des escales emblématiques et hors des sentiers battus et offre une multitude d'opportunités à nos clients d'explorer les coins les plus reculés du globe, rendant le voyage tout aussi enrichissant que la destination ", a déclaré Howard Sherman, président et chef de la direction d'Oceania Cruises dans un communiqué.



Ces Grands Voyages explorent de nombreuses zones de la planète : Pacifique Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Asie du Sud-Est, Afrique et Méditerranée, combinant des explorations de trois continents à bord de deux petits navires luxueux.



Le premier Grand Voyage "L'ultime odyssée" (Far and Wide : The Ultimate Odyssey ) s'étend sur 74 jours, du 22 décembre 2024 au 6 mars 2025.



L'itinéraire explore trois continents sur deux petits navires reliés par un programme immersif de mi-croisière.



" Commençant par une circumnavigation de 50 jours de l'Australie, de l'Indonésie et de la Nouvelle-Zélande aller-retour depuis Sydney, les invités sont ensuite transportés par avion vers l'Amérique du Sud pour des explorations de la Patagonie, de l'Antarctique et des fjords chiliens ", explique Oceania Cruises.



Reliant ces deux croisières, deux circuits terrestres sont proposés aux clients : six jours dans les Blue Mountains d'Australie ou six jours dans la région des lacs andins du Chili et d'Argentine.



Prix ​​à partir de 38 869 euros par personne, sur la base de deux personnes partageant une cabine avec véranda, y compris les billets d'avion à mi-parcours.