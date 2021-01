Office de Tourisme Destination Haut-Doubs Office de Tourisme au cœur des Montagnes du Jura ! Créateur de lien entre les clients et les acteurs de notre territoire.

L’Office de Tourisme Destination Haut-Doubs, avec ses 6 bureaux d’accueil, est un OT de destination au cœur des Montagnes du Jura. Entre lacs naturels, grands espaces, stations de ski, patrimoine gastronomique et historique, le Haut-Doubs est un petit paradis en été comme en hiver. Le service commercial de notre OT propose des séjours individuels et groupes toute l’année autour de thèmes comme la randonnée pédestre, le ski alpin, le nordique, la gastronomie ou encore la découverte !

Dénomination :

Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs



Date de création :

1er janvier 2019



Garantie :

Garantie financière apportée par Groupama Assurance-Crédit & Caution



Assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Groupama Grand Est



Immatriculation :

Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM025190002



L’Office de Tourisme couvre le territoire du Haut-Doubs, au cœur des Montagnes du Jura. Au-delà de nos missions d’accueil, de promotion et de communication sur notre destination, nous fédérons 600 partenaires sur l’ensemble du Haut-Doubs.



Nous sommes une équipe d’experts locaux passionnés par notre destination et partageant les mêmes valeurs d’authenticité. Nous sommes alors la vitrine du Haut-Doubs et le créateur de liens entre tous les acteurs et les clients.



Notre service commercial, créé depuis bientôt 20 ans et connecté au territoire, propose aux groupes (privés ou professionnels) et individuels des séjours tout compris ou à la carte en fonction des besoins. Avec la diversité de l’offre du Haut-Doubs, les possibilités de découvertes sont infinies et toujours basées sur le partage entre les professionnels et les clients. Que ce soit le partage de nos grands espaces avec un guide, sur les traces de chamois ou du Lynx lors d’une randonnée, le partage de nos trésors gastronomiques lors de la visite d’une cave d’affinage de Comté et d’une distillerie de la fameuse absinthe ou encore le partage de joyaux architecturaux avec le château de Joux ou l’abbaye de Montbenoit.



En bref, vous l’aurez compris, la richesse de notre territoire comblera autant les amoureux de nature, les sportifs, les passionnés de patrimoine et les fins gourmets qui sauront apprécier nos montagnes douces, nos lacs et la vie de nos villages au rythme des habitants locaux.





● Nous sommes les experts 100% locaux du Haut-Doubs :

Qui mieux que l’Office de Tourisme pour connaitre et répondre au mieux aux attentes des clients, c’est le cœur de notre métier ! Au contact quotidien de nos 600 prestataires, nous les connaissons personnellement et nous saurons choisir des prestations adaptées à chacun.



● 20 ans d’expérience et d’expertise :

Notre service commercial bénéficie de 20 années d’expérience. Vous imaginez alors que nous savons répondre à toutes les demandes pour les groupes et individuels, sur du séjour ou sur une journée d’excursion ! Nos séjours sont totalement personnalisables avec des prestations « à la carte » !



● Un territoire riche de nature, d’activités, de patrimoine, de gastronomie et de culture !

Que ce soit en été ou en hiver, nos richesses naturelles (montagnes, lacs naturels, villes et villages vivants) répondront à tous ceux qui chercheront une nature authentique où les activités sont nombreuses : ski alpin, ski de fond, raquettes, biathlon, randonnées, VTT (DH et XC), baignade, paddle, voile, pêche, parcs aventures, luge d’été, détente et contemplation… Mais également aux curieux amateurs de patrimoine, gastronomie et culture : fromageries, caves d’affinage, musées, parcs animaliers, distilleries, château, abbaye…







Mettez-vous au blanc ! (Séjour individuel)

Pour votre première escapade à la montagne, les Montagnes du Jura vous dévoilent leurs bienfaits et vous réservent calme, dépaysement, sérénité, apprentissage en douceur, et amusement… Un séjour inoubliable pour toute la famille ! Au programme, découverte de la glisse en famille en ski de fond dans une zone ludique. Puis, vous prendrez le télésiège du Morond de la station de Métabief pour bénéficier du panorama exceptionnel : une vue à 360°. La chaîne des Alpes vous tend les bras et semble si près, d'un côté vous apercevrez les lacs suisses et de l'autre notre belle vallée. Et pour finir, direction le centre aquatique Aqua2Lacs, au bord du lac de Saint-Point, pour vous détendre !



A partir de 180,50€ par personne, 3 jours / 2 nuits



Détente au bord du lac de Saint-Point ! (Séjour individuel)

Au bord du 3ème plus grand lac naturel de France, profitez d’un séjour détente, contemplation et relaxation au cœur du Haut-Doubs ! Avec sa situation exceptionnelle, le SPA Hôtel Les Rives Sauvages**** vous fera apprécier ses suites spacieuses « tout-équipées » avec leur balcon et sa vue imprenable sur le lac. Vous pourrez vous détendre dans la piscine ou au SPA avec un soin avant de diner au restaurant gastronomique le Lac à 2 pas de l’hôtel.

Vous percerez ensuite les secrets du Comté au sein de sa cathédrale, le Fort de Saint Antoine, abritant 100 000 meules ! Vous terminerez par une croisière reposante à bord d’un bateau électro-solaire sur le lac.



A partir de 175€ par personne, weekend 2 jours / 1 nuit en demi-pension.



Horaires : 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi (+ dimanche en saison)

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Nadia LHOMME

Service commercial

sejour@tourisme-metabief.com

Tel : +33 (0)3 81 49 29 93



Adresse postale : 6, place Xavier Authier 25370 METABIEF



Site web : www.destination-haut-doubs.com



