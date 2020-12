Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains 2000 ans d’Histoire à Luxeuil-les-Bains : nature, patrimoine et bien-être au cœur des Vosges du Sud

Séjours et idées d’expériences sur-mesure dans l’écrin des Vosges du Sud



L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains et son équipe d’experts locaux, vous proposent des offres totalement personnalisées pour vos prochaines vacances.



Classé parmi les plus beaux détours de France, vous serez surpris par les multiples facettes de notre territoire : un patrimoine historique majestueux, des spécialités locales portées par des hommes de passion, des espaces naturels préservés propices au sport ou tout simplement à la détente.



Parce que vous êtes unique, confiez-nous vos envies, nous nous occupons de tout !



Luxeuil-les-Bains, ville thermale, est située en région Bourgogne-Franche-Comté. Amoureux de notre territoire, proche de ses habitants au quotidien, nous avons testé et mourrons d’envie de vous partager nos meilleures adresses. Nous vous proposons de redécouvrir le goût des choses simples, à 2, en famille ou entre amis.



Envie de découvrir un patrimoine d’exception ?



Déroulez 2000 ans d’Histoire… De l’Abbaye Saint Colomban en passant par la Tour des Echevins, la Basilique et son époustouflant orgue du 17ème siècle, les cloîtres… pas moins de 17 bâtiments classés.



NOUVEAUTE 2021 !!! Ouverture de l’&cclésia, cité du Patrimoine

Un site archéologique exceptionnel à l’échelle nationale, de par la concentration des vestiges, la densité de sarcophages (150 sarcophages de l'Antiquité tardive et de l'époque mérovingienne) et leur excellent état de conservation.



Un grand bol d’air !

Envie d’une pause, d’un dépaysement ? Et si les Vosges du Sud vous réservaient de jolies surprises…Nos pépites bien-être vous permettront de combiner sport, détente et gourmandise !

De bonnes vacances, c’est une bonne organisation, se laisser guider et profiter de chaque instant.

Alors pour votre prochain séjour, laissez-vous chouchouter !



● Parce que nous créons ensemble votre séjour de A à Z (réponse garantie sous 48h maximum)

● Pour notre accueil chaleureux avec une gamme d’hébergements de qualité

● Pour notre patrimoine historique d’exception

● Pour connaître le Pays de la Cerise, son kirsch et autres eaux de vie

● Parce que nous avons 3 entreprises classées au Patrimoine Vivant

● Parce qu’on va vous trouver les activités qui vous ressemblent à petits prix

● Parce que l’humain est une valeur que nous cultivons, nous vous ferons partager de belles histoires









● Week-end découverte et Spa

Oubliez tout... une vraie bulle de détente dans un cadre historique majestueux !

157€/pers.



Au programme :

- Découverte de la ville de Luxeuil-les-Bains, de ses 17 bâtiments classés monuments historiques

- Déjeuner dans un restaurant gastronomique

- Après-midi douceur et détente avec une formule SPA aux Thermes

- Dîner à votre hôtel***, le chef vous surprendra avec ses délicieux plats issus de produits locaux

- Hébergement en chambre confort

- Le lendemain avant votre départ : séance do in /yoga au parc thermal ou massage shiatsu en option

Beauté du Patrimoine & Magie de la « Petite Finlande »

49€ la journée tout compris



Votre journée commence par la visite du cœur historique de la ville de grès rose, Luxeuil-les-Bains. Vous pourrez ensuite récupérer un repas tiré du sac (avec notre spécialité le Jambon de Luxeuil). Direction le magnifique plateau des 1000 Etangs pour un après-midi vélo (électrique) avec Nicolas votre accompagnateur. Dépaysement garanti !



→ Retrouvez

Horaires : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Elise SZABO

Responsable Commerciale

commercial@luxeuil-vosges-sud.fr

Tel : +33 (0)3 84 40 61 90

Mobile : +33 (0)6 05 19 50 34



Site web : www.luxeuil-vosges-sud.fr



