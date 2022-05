Appli mobile TourMaG



Offres exclusives à durée limitée - Oceania Cruises

Très chers partenaires commerciaux,



Chez Oceania Cruises, nous souhaitons partager avec vous des informations et des promotions très intéressantes. Découvrez le lancement de notre nouvelle saison ainsi que toutes les offres exceptionnelles dont nos clients communs peuvent bénéficier.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 30 Mai 2022

Collection 2024

Notre nouvelle collection 2024 est désormais ouverte à la réservation. Accompagnez vos clients dans la recherche de leur prochaine croisière de rêve et incitez-les à découvrir cette collection captivante, des itinéraires époustouflants et de nouveaux ports d'escale originaux. Avec plus de 350 itinéraires passionnants à parcourir, 464 ports et 531 nuits à quai, cette collection est véritablement la plus complète que nous ayons jamais lancée.



Points forts de la collection 2024 :



● 355 itinéraires comprenant plus de 230 croisières avec des nuits complètes à quai et 138 Grands Voyages à travers le monde.



● Découvrez encore plus d'options en Europe, des escapades enchantées sur la Côte d'Azur et la Riviera italienne aux croisières sur les îles grecques et en Terre Sainte, en passant par des explorations passionnantes en Islande et des croisières permettant d’admirer les plus beaux lieux de la Scandinavie et de la Baltique.



● Profitez d'une multitude de possibilités en Amérique du nord à bord d'Insignia et Nautica ou encore au Canada et en Nouvelle Angleterre, et également d'un éventail de ports atypiques en Alaska tels que Homer et Kodiak ainsi que des destinations incontournables comme Icy Strait Point et Ketchikan.



● Choisissez parmi un large éventail d'escapades tropicales dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, avec une sélection de croisières d'une durée de 7 à 51 jours.



● Faites votre choix parmi une gamme incroyablement variée d'odyssées exotiques à travers l'Asie, l'Afrique, le Pacifique Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, notamment des voyages axés sur la découverte d’une destination : Japon, péninsule arabique, Nouvelle-Zélande ou encore Polynésie française, ainsi que des Grands Voyages qui permettent de découvrir plusieurs régions distinctes.



Cette collection a vraiment tout pour plaire, alors aidez vos clients à découvrir le voyage de leurs rêves dès aujourd'hui.



De plus, pour une durée limitée, vos clients bénéficient de 50% de réduction sur les acomptes de la collection 2024, soit 10 % d'acompte à verser au lieu de 20% habituellement*.

Olife Ultimate Notre offre OLife Ultimate est de retour. La collection de voyages 2022 offre à nos clients communs une valeur ajoutée exceptionnelle, puisqu'ils bénéficient de 15% de réduction sur tous les voyages présentés, ainsi que de 3 prestations INCLUSES (Forfait boissons Sélection Maison, Excursions à terre et Crédit à bord) pour toute réservation effectuée avant le 15 juin sur les voyages présentés.



Offre "Sell and Sail"



Entre le 29 avril 2022 et le 30 juin 2022, confirmez 4 nouvelles réservations* dans une suite ou une cabine en occupation double sur toutes les croisières dont le départ est prévu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 et partez gratuitement !



Pour demander votre voyage inclus, une fois que tous les acomptes ont été payés, veuillez envoyer les 4 numéros de réservation à

Offre fidélité Grâce à notre offre Oceania Club, nos anciens passagers vont pouvoir satisfaire une fois de plus leur passion des voyages. Ils bénéficient de 10 % de réduction sur une sélection de voyages dont les départs auront lieu en 2023, ainsi que de nos prestations OLife Choice, d'une connexion Internet INCLUSE et d'un choix d'excursions à terre INCLUSES, d'un crédit à bord INCLUS ou d'un forfait boissons sélection maison INCLUS.



Supplément pour personne voyageant seule Oceania Cruises propose une sélection de croisières pour lesquelles les passagers voyageant seuls paient un supplément moins élevé que le supplément habituel. En général, le supplément pour toute personne voyageant seule est de 100% sur le tarif annoncé par personne en occupation double. Toutefois, sur certaines croisières, ce supplément est réduit concernant certaines catégories de cabines. Cette offre est valable du 1er avril au 30 juin 2022.



La qualité sans compromis Et comme toujours, sur toutes nos croisières, vos clients bénéficient d'un rapport qualité/prix exceptionnel grâce à nos avantages.



✔ Navettes INCLUSES entre le port et le centre-ville dans de nombreux ports d'escale

✔ Internet INCLUS

✔ Boissons gazeuses, cappuccino, expresso, thés et jus de fruits INCLUS

✔ Eau Vero® plate et pétillante INCLUSE

✔ Room Service INCLUS 24 heures sur 24

✔ Cours de fitness INCLUS

✔ Blanchisserie INCLUSE

✔ Accès INCLUS et illimité à l'Aquamar Spa Terrace pour les clients du niveau Concierge et des suites.



Oceania Cruises offre à vos clients une valeur ajoutée exceptionnelle avec de nombreux avantages supplémentaires inclus afin de garantir le luxe et le confort avec style.



*Les conditions générales de vente s'appliquent. L'offre concernant les acomptes réduits de 50 % se termine le 30 juin et ne s'applique pas sur le Tour du monde et les segments de Tour du monde.



Un voyage avec Oceania Cruises est une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Alessandra Cabella

Senior Business Development Manager

Email : acabella@oceaniacruises.com

Téléphone : +44 7408 803459



fr.oceaniacruises.com



Senior Business Development Manager+44 7408 803459

