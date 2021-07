Opération "Je choisis la France" : Contact Hôtels sensibilise les clients à la réservation en direct

"Ces réservations en direct sont devenues vitales pour des milliers d’hôteliers indépendants dont les trésoreries sont doublement fragilisées par la crise du Covid-19 et par les commissions trop importantes imposées par les Agences de Voyages en ligne (OTA). Aujourd’hui, alors que les hôteliers français tentent, comme ils le peuvent, de retrouver leur clientèle, bon nombre d’entre eux se retrouvent asphyxiés par des commissions trop élevées et inégales entre hôteliers (entre 15 et 25 %)." indique un communiqué de presse.



Contact Hôtels poursuit : "Ignorant les difficultés de leurs partenaires hôteliers pendant cette crise, les plateformes de réservation ont refusé toutes les mains tendues par les hôteliers qui déplorent ce manque de solidarité alors qu’elles ne payent quasiment aucun impôt en France. Les hôteliers indépendants ont besoin de regagner leur indépendance vis-à-vis des OTAs dont les pratiques menacent la survie même de nombreux hôtels."