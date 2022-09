Organisez votre événement professionnel, en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Votre événement, clé en main !

Misez sur le charme et l’authenticité d’une Destination unique !

Nous savons que votre séminaire d’entreprise se doit d’être un moment inoubliable qui marquera les esprits.

Les nombreux services que nous proposons, notre connaissance du territoire et notre réseau de partenaires soigneusement sélectionnés sont la garantie d’un événement réussi. Nous vous proposons des formules personnalisables et adaptables. Faites appel à notre équipe et simplifiez-vous la vie !



Votre événement de Caractère

Château, mas provençaux, hôtels particuliers, monuments classés... Nous vous ouvrons les portes de notre sélection de lieux d’exception, et vous assurons un cadre inédit et la signature d’un événement de caractère.



Votre événement au Vert

Laissez-vous tenter par la beauté de notre Destination pour offrir un bol d’air à vos collaborateurs. Entre dépaysement et authenticité, nous vous proposons des lieux surprenants et des activités insolites pour un événement hors des sentiers battus.



Votre événement côté Terroir

Grâce à notre destination à la gastronomie variée et reconnue, optez pour des événements gourmands et synonymes de convivialité. Buffet champêtre, cours de cuisine ou découverte œnologique, régalez-vous de nos formules 100 % terroir.