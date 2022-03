Appli mobile TourMaG



Destination Pays d’Uzès Pont du Gard - Office de tourisme Votre réceptif séjours groupes et tourisme d’affaires au cœur du Gard

Envoyer à un ami Partager cet article

Située en Occitanie, entre Nîmes, Alès et Avignon, la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard se découvre, se vit et se partage toute l’année. Son patrimoine remarquable, ses sites naturels protégés, sa diversité de produits de terroir et ses savoir-faire d’exception en font une destination idéale pour un séjour groupe ou affaires.

L’équipe du service réceptif de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard est à votre écoute pour vous apporter des solutions sur mesure et prendre en charge l’organisation complète de séjours et événements professionnels.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 4 Mars 2022

Dénomination :

SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard



Date de création :

01.01.2018



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM030180004



La destination Pays d’Uzès Pont du Gard c’est :



● Un riche patrimoine historique et architectural : la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard vous enchantera par la diversité de son patrimoine et par ses monuments grandioses. Le Pont du Gard, le plus emblématique d’entre eux, est un véritable joyau de la Romanité ! Quant à Uzès, ville d’art et d’histoire, elle offre un écrin d’exception grâce à son architecture médiévale parfaitement préservée.



● Des sites naturels de qualité : évadez-vous le temps d’une randonnée, d’un après-midi baignade ou d’une balade en canoë. Reconnues « réserve de biosphère » par l’UNESCO, les gorges du Gardon sont un site idéal pour la pratique des sports de nature. Les Concluses de Lussan, les Fosses de Fournès ou encore la vallée de l’Eure sont des spots emblématiques qui abritent une biodiversité dense et souvent protégée.



● Des produits et appellations reconnues : goûtez à la truffe noire du Pays d’Uzès Pont du Gard, labellisée Site Remarquable du Goût, aux AOP Olive et Huiles d’olive de Nîmes, et dégustez les vins du territoire ! C’est une multitude de saveurs qui vous attend sur nos marchés et chez les producteurs locaux.



● Des savoir-faire d’excellence : les paysages et le patrimoine de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard ont inspiré de nombreux artistes et artisans d’art qui y ont élu domicile. Saint-Quentin-la-Poterie, capitale de la céramique avec plus de 40 artisans d’art, en est le fleuron. Lors de votre séjour, n’hésitez pas à pousser la porte des ateliers pour découvrir des créations uniques, d’incroyables savoir-faire, ou même pratiquer.



Un service réceptif à votre écoute



Simplifiez-vous la vie et voyagez en toute tranquillité avec l’office de tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard. Puisque chaque groupe est unique, tous nos séjours et journées sont personnalisables selon votre budget et vos envies !



Pour les groupes de scolaires, la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard représente un terrain de jeux exceptionnel. Grâce à un environnement naturel hors du commun et une richesse historique incontestable, nous vous proposons des produits spécifiques répondant à vos projets pédagogiques.



Donner à vos évènements professionnels une véritable signature en choisissant la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard. Grâce à nos deux centres de congrès : le séminaire de caractère, séminaire au vert ou encore séminaire insolite, notre équipe vous accompagne et vous conseille. la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard vous enchantera par la diversité de son patrimoine et par ses monuments grandioses. Le Pont du Gard, le plus emblématique d’entre eux, est un véritable joyau de la Romanité ! Quant à Uzès, ville d’art et d’histoire, elle offre un écrin d’exception grâce à son architecture médiévale parfaitement préservée.évadez-vous le temps d’une randonnée, d’un après-midi baignade ou d’une balade en canoë. Reconnues « réserve de biosphère » par l’UNESCO, les gorges du Gardon sont un site idéal pour la pratique des sports de nature. Les Concluses de Lussan, les Fosses de Fournès ou encore la vallée de l’Eure sont des spots emblématiques qui abritent une biodiversité dense et souvent protégée.goûtez à la truffe noire du Pays d’Uzès Pont du Gard, labellisée Site Remarquable du Goût, aux AOP Olive et Huiles d’olive de Nîmes, et dégustez les vins du territoire ! C’est une multitude de saveurs qui vous attend sur nos marchés et chez les producteurs locaux.les paysages et le patrimoine de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard ont inspiré de nombreux artistes et artisans d’art qui y ont élu domicile. Saint-Quentin-la-Poterie, capitale de la céramique avec plus de 40 artisans d’art, en est le fleuron. Lors de votre séjour, n’hésitez pas à pousser la porte des ateliers pour découvrir des créations uniques, d’incroyables savoir-faire, ou même pratiquer.Simplifiez-vous la vie et voyagez en toute tranquillité avec l’office de tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard. Puisque chaque groupe est unique,selon votre budget et vos envies !Pour les groupes de, la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard représente un terrain de jeux exceptionnel. Grâce à un environnement naturel hors du commun et une richesse historique incontestable, nous vous proposons des produits spécifiques répondant à vos projets pédagogiques.Donner à vosune véritable signature. Grâce à nos deux centres de congrès : le centre d’affaires du Pont du Gard et l’Ombrière , et nos infrastructures variées, nous construisons avec vous un séminaire qui vous ressemble :ou encore, notre équipe vous accompagne et vous conseille.



Les 7 bonnes raisons de nous faire confiance :



● Un service réceptif labellisé Qualité Tourisme

● 3 collaborateurs à votre écoute

● Une assistance 7j/7

● Une équipe de guides conférencier(e)s agréée par le Ministère de la Culture

● Des partenaires sélectionnés et formés à l’accueil de groupes

● Des offres disponibles dès 4 participants

● Une assurance annulation disponible



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Architecture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Observation animale

Œnologie

Photographie

Randonnée

Sport

Vélo

Voyage de noces

Yoga





● Les joyaux de la romanité



Cette excursion vous donne l’occasion de découvrir Uzès, cité médiévale et 1er Duché de France, d’admirer le majestueux Pont du Gard, vieux de 2 000 ans et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de vous laisser surprendre par les monuments antiques de Nîmes et son Musée de la Romanité. Prêt pour un voyage dans le temps ?



Vous allez adorer :

- La prouesse architecturale du Pont du Gard

- La richesse historique de la ville d’Uzès

- Le déjeuner sur un rooftop à Nîmes avec vue sur la Maison Carrée



Informations pratiques :

Toute l’année

Durée : 6 h

Base 25 personnes

A partir de 69€ / personne

● Escapade gourmande à vélo



À chaque domaine son histoire, le secret de ses cépages, la passion du savoir-faire... Partez à vélo à la rencontre des vignerons de la destination, profitez d’une pause gourmande et savoureuse, l'occasion parfaite d’allier saveurs et convivialité.



Vous allez adorer :

- Parcourir les paysages bucoliques avec votre vélo à assistance électrique

- La rencontre avec le vigneron dans ses vignes

- La dégustation de vins et des produits de la ferme



Informations pratiques :

Toute l’année

Durée : ½ journée

Base 6 à 15 personnes

A partir de 43€ / personne

● Histoire antique et Camargue sauvage



Un concentré d’histoire et des paysages à couper le souffle sont à découvrir pendant ce séjour. Partez sur les traces des Romains en visitant Uzès, le Pont du Gard classé Unesco, et Nîmes, la Rome française. Depuis Beaucaire et après une dégustation de vin, vous sillonnez la Camargue en passant notamment par Arles, pour une découverte de son patrimoine exceptionnel, les Saintes-Maries-de-la-Mer, terre de pèlerinages et Aigues-Mortes, ville

fortifiée de Saint Louis, 1er roi de France !



Vous allez adorer :

- Découvrir les hauts lieux de l’antiquité romaine

- Le déjeuner sur un rooftop avec vue sur le temple romain de Nîmes

- L’émerveillement des paysages camarguais



Informations pratiques :

Toute l’année

Durée : 4 jours / 3 nuits Hébergement 3* base double

Base 30 personnes

A partir de 395€ / personne

Retrouvez l’intégralité de nos visites guidées, journées découvertes, séjours groupes et packages sur notre brochure en ligne : www.uzes-pontdugard.com/espace-groupe



Horaires : 9h / 12h30 – 14h / 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Fadila IDRI

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

Mobile :+33 (0)6 87 74 64 84

fadila.idri@uzes-pontdugard.com



Service réceptif

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

receptif@uzes-pontdugard.com



Adresse postale : Destination Pays d’Uzès Pont du Gard - 16 Place Albert 1er – Chapelle des Capucins – 30700 UZES



Site web : www.uzes-pontdugard.com



9h / 12h30 – 14h / 18hDu lundi au vendrediFrançais - AnglaisFadila IDRITel : +33 (0)4 66 22 99 85Mobile :+33 (0)6 87 74 64 84Service réceptifTel : +33 (0)4 66 22 99 85Destination Pays d’Uzès Pont du Gard - 16 Place Albert 1er – Chapelle des Capucins – 30700 UZES

Lu 108 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > AGIT Association des Guides Interprètes du Tarn Agence PMD