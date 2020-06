Agence PMD Séjours, séminaires et évènements entre Pyrénées et Méditerranée

L’Agence PMD est une agence réceptive couvrant le grand Sud de France. Disposant d’un parc de chalet privatif en montagne et d’un réseau de prestataires qualitatifs sur le littoral méditerranéen, nous vous proposons le séjour dont vous avez besoin. Un territoire fabuleux, une culture audacieuse et des paysages merveilleux. Découvrir, échanger, se reposer, s’entrainer … Quelques soient vos envies et attentes, il y a toujours un séjour qui vous correspond entre Pyrénées et Méditerranée.





Dénomination :

Agence PMD



Date de création :

2013



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM066130004



Organisation d’évènements sportifs, stages sportifs, séjours et séminaires d’entreprise.



Née de la fusion entre une agence évènementielle spécialisée dans le sport et une agence réceptive DMC, l’ Agence PMD est avant tout une histoire de passion.



Pour des passionnés du bien vivre !



Parce qu’aujourd’hui il est primordial de donner du sens aux choses, de cultiver une identité et de partager avec les autres, l’Agence PMD a choisi de valoriser le territoire Pyrénées Méditerranée en y développant l’organisation d’évènements et des stages sportifs, des séjours et séminaires d’entreprise. Des offres sur mesure pour les passionnés de sport, de gastronomie, de mer, de montagne, de terroir… bref de bien vivre.



Une offre adaptée, personnalisée et unique



Que ce soit pour les évènements ou les stages sportifs, les séjours et séminaires, l’accueil ne se fait, ainsi plus, selon une arrivée et un départ mais bel et bien au travers d’une offre adaptée aux affinités et objectifs de chacun.

Passionnés par notre région, nous voulons en faire ressortir ses richesses, ses talents, sa beauté ainsi que son cadre de vie unique. Pour cela, tout notre réseau se structure au fil de vos demandes et vous accompagne pour une journée, un week-end mais également pour une semaine. Un Séjour que nous souhaitons aussi réussi qu’inoubliable.







« Écoute, séjour sur-mesure, accompagnement et assistance sur nos créations ; nous pourrions nous étendre sur le référentiel commun des agences réceptives. Voici plutôt ce qui singularise l’Agence PMD :

Vous devenez de véritables ambassadeurs de la destination !



Les séjours que nous proposons sont les vitrines de notre destination. Ils doivent accompagner le développement des politiques touristiques locales et stimuler la promotion du carrefour entre Pyrénées et Méditerranée. En créant des situations singulières, L’Agence PMD souhaite que tous les participants à nos séjours deviennent les premiers représentants d’une destination dynamique et novatrice au potentiel unique. »





Montagne – Font Romeu- Courts séjours

Bol d’air pur dans les Pyrénées



Un week-end de décompression à Font-Romeu. Découvrez la célèbre station le temps d’un week-end. Petite escapade en montagne, initiation au Golf et sources naturelles d’eau chaude, choisissez des maintenant le plus fameux climat de France pour votre petit break en montagne.



Montagne – Font-Romeu- Semaine

Sérénité et nature en altitude



L’air pur, des paysages splendides, une montagne à partager en famille ou entre amis. Pas de doute ! Font-Romeu est fait pour vous. L’Agence PMD vous propose sa « semaine Oxygène » pour vous évader. Au menu, un chalet haut de gamme, des sorties randonnées, du VTT électrique ou l’observation de la faune et de la flore locale… Un véritable retour au cœur de la nature sauvage des Pyrénées !



L’Ile de la Lagune

Golf Break à Saint Cyprien



Drivez au cœur d’un parcours unique en France entre mer et montagne. L’Agence PMD vous propose 2 jours de parcours sur le Golf de Saint Cyprien. Vivez ce court séjour pleinement sur l’Ile de la Lagune ou aux Bulles de Mer, établissements directement installés au bord de la mer !



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais – Castillan - Catalan



Vos contacts :

Pierre DECHONNE

Directeur commercial

pierre@agence-pmd.com

Mobile : +33 (0)6 18 99 03 46



Site web : www.agence-pmd.com



