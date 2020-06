Cap Vélo Agence de voyage à vélo : créateur de bonheurs cyclistes

Cap Vélo est une agence de voyage spécialiste des séjours et expériences à vélo. Découvrir une région en famille à vélo, grimper les cols les plus connus avec vos amis ou applaudir le vainqueur du Tour de France sur les Champs Elysées, Cap Vélo propose un panel de séjours et d’expériences cyclistes à la hauteur de chaque envie.



Nous sommes une équipe de passionnés, passionnés de vélo mais aussi passionnés de voyages. Lier les deux étaient, pour nous, une évidence. Découvrir une région à vélo accessible à tous : du débutant au cycliste chevronné et pour toutes les pratiques : VTC, Vélo électrique, VTT, Gravel ou Vélo de Route.



Nous sommes des experts depuis plus de 20 ans des séjours à vélo en liberté en France. Nous proposons aujourd’hui des séjours à vélo en France mais aussi en Europe et dans le Monde. Le voyage à vélo est pour nous le meilleur moyen de parcourir un territoire, de découvrir des paysages, de rencontrer des personnes locales et d’être en accord avec la nature.



Nous sommes à l’écoute et nous conseillons chaque client en fonction de son niveau et de ses envies. Chacun de nos séjours à vélo est unique, à vivre en couple, en famille, entre amis ou en petits groupes pour une journée, un week-end ou une semaine.



Nous sommes également tour opérateur officiel du Tour de France et nous proposons des expériences VIP pour vivre le Tour de France de l’intérieur, en spectateur ou sur le vélo, il y en a pour tous les goûts !





• Séjour à vélo : parcourir une région à vélo est le meilleur moyen de la découvrir dans les moindres détails.



• Séjour en liberté : partir en couple, entre amis, en petits groupes, aller à son rythme et profiter.



• Séjour personnalisé et adapté à vos envies : de votre envie, nous créons votre séjour, l’expérience sera unique.



• Séjour éco-responsable : le vélo, moyen de locomotion pour voyager respectueux de la nature.



• Expériences VIP sur le Tour de France : fan de cyclisme, nous avons un panel d’accès VIP qui correspondront à vos attentes.



Languedoc Arrière pays et patrimoine



Le Languedoc et son arrière-pays à vélo : St Guilhem le Désert, Salagou, Gorges de l’Hérault,…

Sur ce séjour à vélo, nous vous emmenons à la découverte de l’arrière-pays du Languedoc en débutant par le charmant village de St Guilhem le Désert. Vous traverserez de nombreux vignobles et découvrirez les sites incontournables héraultais: Pic St Loup, lac du Salagou ou encore Gorges de l’Hérault.



Les plus beaux villages de France à vélo : Gaillac, Cordes sur Ciel, Albi,…



Au départ de Gaillac, ce séjour à vélo vous mènera jusqu’à Albi, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Avant d’y parvenir, vous découvrirez pas moins de 5 villages classés parmi les Plus Beaux Villages de France, et ce, à travers des paysages magnifiques le long des Gorges de l’Aveyron.



Canal des Deux Mers à vélo: de Moissac à Carcassonne



Ce séjour vélo permet de longer le Canal des Deux Mers, regroupant le Canal de Garonne et le Canal du Midi, sur voies cyclables et sécurisées. Au départ de Moissac, votre itinéraire fait étape dans les villes de Montauban puis Toulouse, vous continuez ensuite jusqu’à la cité médiévale de Carcassonne.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Italien



Vos contacts :

Baptiste GEAY

Conseiller voyages

bonjour@cap-velo.com

Tel : +33 (0)4 67 15 82 04



Valentina PEREGO

Conseiller voyages

valentina@active4adventures.com

Mobile : +33 (0)6 27 81 75 57



Valentine SEGRESTAN

Création séjours

contact@cap-velo.com

Tel : +33 (0)4 67 15 82 01



Adresse postale : 427 rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO



Site web : www.cap-velo.fr



