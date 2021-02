AGIT Association des Guides Interprètes du Tarn

L’AGIT fédère depuis plus de 10 ans une quarantaine de Guides-Conférenciers, professionnels, diplômés d’Etat, encartés, spécialistes du Tarn et du Sud-Ouest de la France. L’AGIT vous propose un large choix de visites guidées et conférences tout au long de l’année, avec le souhait de partager avec vous sa passion pour le patrimoine, tout en valorisant son beau métier de Guide-Conférencier.

L’AGIT est une association de Guides-Conférenciers passionnés par leur métier et qui vous propose un large choix de visites guidées : de la visite « classique » à la « théâtralisée », en passant par des chasses au trésor, cluedos, jeux de piste, rallyes, visites contées et conférences tout au long de l’année. Le tout destiné à différents publics (individuels ou groupes constitués, du loisir à l’affaire sans oublier les scolaires) sur le département du Tarn et l’Occitanie.





Notre association, jeune et dynamique, travaille en partenariat avec les institutions, les associations culturelles et les professionnels du tourisme qui nous font confiance depuis 10 ans.

Les guides de l’AGIT, tous encartés, ont une excellente connaissance de leur territoire et de son patrimoine et s’adaptent à tout public et dans n’importe quelle circonstance.

Ils savent être à l’écoute de l’autre, transmettre leur amour du patrimoine et s’attachent à défendre leur métier.

« Découvrir le patrimoine avec un guide n'est pas obligatoire… c'est juste indispensable ! »



Le bureau de l’AGIT est à votre écoute pour centraliser vos demandes et répondre de manière personnalisée à vos attentes :

En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

Conférences

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Visites théâtralisées

Passion patrimoine

Culture / patrimoine / architecture

Cluedos

Découverte

Histoire

Histoire de l’Art / peinture

Sculpture





Visites guidées pour les groupes, individuels ou à la carte :

● Albi : la cité épiscopale avec la cathédrale Sainte-Cécile, le centre historique, le musée Toulouse Lautrec, le musée Lapérouse et bien d’autres.

● Cordes sur Ciel et les Bastides Albigeoises : les villages typiques de Puycelsi, Castelnau de Montmiral, Bruniquel, Penne et son château,

● Castres et le Sidobre

● Le Pays de Cocagne : Lavaur et sa cathédrale Saint-Alain, la cité médiévale de Lautrec…

● Le Gaillacois et son vignoble

● Le Ségala Carmausin et la Vallée du Tarn : Monestiès et sa remarquable mise au tombeau, Carmaux et l’ancien bassin minier, la chapelle de Las Planques, Ambialet et son prieuré roman, les églises d’Alban et de Lacalm

● La Montagne noire et les Monts de Lacaune : Mazamet et le musée du catharisme, le village médiéval d’Hautpoul, Saint-Pons-de-Thomières, Labruguière, Sorèze, Revel et le musée du Canal du Midi à Saint-Ferréol, Lacaune et sa tradition charcutière

● Toulouse, Rodez, Montauban, Moissac, Carcassonne, Auch, le Canal du Midi ……



→ Pour en savoir plus :

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Italien - Allemand



Vos contacts :

Guilhem WITTMANN

Président

contact@lesguidesdutarn.com

Mobile : +33 (0)6 73 26 50 07

+33 (0)6 51 80 96 71



Adresse postale : 1 rue de la Croix Blanche81000 ALBI



Site web : www.lesguidesdutarn.com



