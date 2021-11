Appli mobile TourMaG



Paiement et dépenses : la simplification des processus priorité des voyageurs affaires enquête menée par BCD Travel auprès de 106 acheteurs

Selon une étude menée par BCD Travel sur les paiements et dépenses lors des déplacements professionnels, la simplification des processus est la priorité numéro 1 des voyageurs affaires.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 30 Novembre 2021

Selon une étude menée par BCD Travel du 12 au 2- décembre 2021 auprès de 106 acheteurs, la reprise des voyages d'affaires s'accompagne d'une augmentation de l'importance relative de la gestion des frais de déplacement et des dépenses.



76% des acheteurs de voyages considèrent que le paiement et les dépenses sont très importants ou extrêmement importants, soit une augmentation de 8 points par rapport aux 68% de l'enquête précédente en avril.



Les trois principales priorités en matière de paiement et de dépenses sont la simplification des processus (91%), la satisfaction des voyageurs (88%) et la connaissance des données de voyage (80%).



"Les entreprises sont tourmentées par des formulaires de paiement encombrants, des processus manuels, des systèmes cloisonnés et une visibilité obscure des dépenses" , a déclaré Ajay Singh, vice-président des produits de paiement et de dépenses numériques chez BCD Travel.



En ce qui concerne les formes de paiement utilisées pour régler les frais de voyage, les cartes d'entreprise sont les plus populaires (utilisées par 94%), suivies des comptes à facturation centrale (56%), des factures (41%) et des cartes virtuelles (37%).



Les voyageurs en déplacement utilisent principalement des cartes d'entreprise (90%). L'utilisation d'argent liquide personnel (32%), d'avances de fonds (24%) et de cartes de consommateurs (22%) est loin d'être aussi répandue.

52% s'attendent à utiliser plus fréquemment des cartes virtuelles "Lorsqu'on les interroge sur la qualité des données, les cartes d'entreprise arrivent en tête, suivies des comptes à facturation centrale, des factures et des cartes virtuelles. Il est intéressant de noter que les acheteurs de voyages qui utilisent des cartes virtuelles pensent différemment et classent les cartes virtuelles en deuxième position. " précise BCD Travel.



Les acheteurs de voyages disent que les plus gros problèmes rencontrés dans la mise en place et l'administration des paiements sont les suivants :

- Gérer les besoins de paiement des non-employés

- La gestion des méthodes de paiement dans plusieurs pays et sur les marchés émergents

- Les fournisseurs n'acceptent pas certaines méthodes de paiement ou facturent des frais supplémentaires.



Les personnes interrogées ont également donné leur avis sur les tendances qui, selon elles, façonneront les paiements et les dépenses :

- Populaires aujourd'hui sont le paiement sans contact (55%), les solutions de dépenses sans papier (52%) et une plus grande transparence et un meilleur contrôle des dépenses (47%).



- Le paiement mobile (41%), l'adoption généralisée des applications de gestion des dépenses (35%) et l'authentification biométrique (35%) devraient gagner en popularité d'ici un à trois ans.



- Dans cinq ans, 52% s'attendent à utiliser plus fréquemment des cartes virtuelles, tandis que l'utilisation d'espèces et de factures diminuera.



