Paris : Batorama lance les croisières - théâtre

Une fois par mois, le temps d'une croisière à bord du bateau lounge de Batorama, la compagnie Pied de Biche(s) propose une création théâtrale inédite. Chaque représentation est suivie par un temps de partage et d’échange avec le public.



Jeudi 8 octobre, pour la première édition de ce théâtre sur l’eau, le thème du « burn out » était à l’honneur. Dans leur pièce intitulée « Burning Girl », les comédiennes vous racontent l’histoire d’une femme, qui, pour être à la hauteur d'un poste en or, apprend à ses dépens que « le temps c'est de l'urgent ! ».



Cette pièce sera jouée également à bord du bateau événementiel de Batorama aux dates suivantes :

- Le jeudi 5 novembre 2020

- Le jeudi 10 décembre 2020



Chaque soir de représentation, deux séances ont lieu :

• La première à 20h

• La seconde à 21h30