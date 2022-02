Appli mobile TourMaG



Parole de Travel Manager : "Je trouve ça juste de payer le service et le conseil" L’interview de Pauline Vernon, Travel Manager chez Eight Advisory

Service client, outils techno, conseil, Pauline Vernon, Travel Manager chez Eight Advisory rappelle toute l'importance d'une agence de voyages d'affaires dans ce contexte de crise sanitaire. Interview.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 15 Février 2022

TourMaG.com – Pouvez-vous vous présenter ainsi que Eight Advisory ?



Pauline Vernon :



Nous avons des bureaux à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bruxelles, Londres, Francfort, Amsterdam, Hamburg et Cologne.



Le siège, situé à Paris, compte 400 collaborateurs. Au global, nous sommes 600 salariés.



En poste depuis deux ans et demi, je suis la seule travel manager de l’entreprise. Auparavant, j’ai travaillé une dizaine d’années dans le loisir.



TourMaG.com - Comment avez-vous vécu la crise ?



P. V. : Nous n’avons pas connu de grosses périodes d’interruption, car les équipes ont besoin de se rendre chez leurs clients ou d’effectuer des déplacements en interne, en France ou en Europe.



"L’activité a baissé, elle représente 80% du niveau d’avant la crise" TourMaG.com - Comment a-t-elle impacté vos missions ?



P. V. : Les habitudes ont changé. L’activité a baissé, elle représente 80% du niveau d’avant la crise. Le télétravail s’est généralisé, la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) qui est un sujet depuis quelques années déjà, est devenue un levier.



TourMaG.com – Pensez-vous qu’il y aura moins de déplacements, dans les mois et années à venir ?



P.V. : Je pense que cela peut durer. Le changement climatique nous rattrape, il y a des questions de taille à se poser. Le transport n’est pas sans empreinte carbone.



TourMaG.com – Quelle est votre démarche RSE ?



P. V. : Un groupe dédié s’était formé juste avant les confinements. Nous avons pu travailler pendant la crise sanitaire, car nous avions plus de temps morts.



Nous privilégions le train pour les trajets de moins de 4 heures, le covoiturage pour rejoindre l’aéroport, afin de limiter l’empreinte carbone.



Air France mène une politique plus vertueuse que d’autres compagnies sur l’empreinte carbone. Nous convertissons nos points bluebiz pour la compenser.



Petit à petit, mais de façon sûre, nous mettons en place une politique RSE.



TourMaG.com - Vous qui travaillez beaucoup avec Air France, que pensez-vous de la surcharge carburant durable mise en place par la compagnie ?



P. V. : Ce n’est pas suffisant à mon sens en termes de transition écologique, il faudrait des initiatives plus impactantes que le biocarburant et accélérer sur les avions décarbonés par exemple.



Air France, ainsi que les autres compagnies françaises qui proposent des liaisons nationales, devraient s’inspirer des pays nordiques qui l’ont déjà mis en place, et investir dans les avions décarbonés pour les vols intérieurs notamment.



TourMaG.com - Que pensez-vous de la NDC ?



P.V. : Il m’arrive d’acheter des billets dans le cadre de séminaires notamment ou d’events, le service n’est pas aussi efficace qu’une agence business ouverte en 24h/24h. Ce n’est pas optimal du tout question rapidité même si on y gagne en coûts. Le système est encore à améliorer ça ne fait aucun doute !



Il y a du bon et du moins bon avec NDC, c’est-à-dire que les compagnies devraient pouvoir intégrer plus facilement leurs services additionnels dans les GDS pour les agences (pour les VIP notamment).



D’un autre côté c’est pratique pour les collaborateurs qui souhaitent ajouter des services par leurs soins (non compris dans la politique voyages, et donc à leurs frais), car les déplacements professionnels n’empêchent pas le confort.

"notre politique voyage était déjà adaptée à ce contexte, nous avions des directives de télétravail (...)" TourMag.com - Comment définiriez-vous la politique voyages de Eight Advisory ?



P.V. : Avant la crise, notre politique voyage était déjà adaptée à ce contexte, nous avions des directives de télétravail, même si ce n’était pas autant qu’aujourd’hui, avec 2 jours par semaine.



Les réunions interne sont limitées, assurées de préférence via teams, mais nous maintenons aussi les événements en physique, les formations, les séminaires et les recrutements.



TourMaG.com - Quid de l'open booking ? Est-ce que les voyageurs respectent bien la politique voyages ?



P. V. : Nous ne l’avons pas encore mis en place pour les réservations rail/air/car, mais les collaborateurs ont déjà l’habitude de respecter la politique de notes de frais pour les taxis et hôtels qui sont en règlement par leurs soins avec note de frais.



Nous objectivons de le mettre en place cette année, en lien avec l’évolution du cabinet, pour les réservations transport via notre SBT Concur, avec suivi des réservations par système d’approbation (par moi-même, ou une personne du contrôle de gestion en mon absence), ce qui limitera les erreurs et permettra de suivre au mieux la politique voyages.



TourMaG.com - Quel est le rôle d’un Travel Manager en 2022 ?



P. V. : Il est de conseiller, et de s’informer sur les déplacements à l’international, les restrictions au départ et à l’arrivée des pays. Cela peut être fastidieux, je pense notamment au UK.



L’administratif tient dans ce métier une part importante. Notre rôle est aussi d’aiguiller vers les bonnes conditions tarifaires pour l’achat des billets.

"Moi qui aie travaillé en agence de voyages loisirs, je trouve ça juste de payer le service et le conseil" TourMaG.com - Qu'attendez-vous d'une TMC ? Quelle est sa valeur ajoutée aujourd’hui ?



P. V. : Nous travaillons avec les agences Reed & Mackay de Paris, Francfort et Londres pour nos bureaux locaux. Nous avons la chance d’avoir une équipe dédiée et qui nous conseille très bien au quotidien.



Je rentre de congé maternité, en mon absence, ils ont maintenu le flot de réservations. Les consultants sont passés en direct avec eux.



Le service client et le conseil sont très bons. C’est aussi pour ça que l’on fait appel à une agence. Niveau RSE, ils sont très impliqués.



La mise à disposition de la technologie est évidement indispensable. Nous avons déployé leur plateforme pour notre bureau de Londres, c’est le début, mais je la trouve très performante. Nous allons prochainement l’utiliser pour Francfort. Elle n’est pas encore disponible en France.



TourMaG.com - Certaines TMC souhaitent faire évoluer leur business model. Qu’en pensez-vous ?



P. V. : Selon moi, il n’y a pas de business model idéal, cela dépend des besoins.



Moi qui aie travaillé en agence de voyages loisirs, je trouve ça juste de payer le service et le conseil.



Le système de « fees » marche. L’abonnement, comme les besoins peuvent être aléatoires, c’est plus complexe.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Publié par Caroline Lelievre

Lu 469 fois

