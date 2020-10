Partenariat : ADN Tourisme s'engage à promouvoir l'utilisation des chèques-vacances

signature d'une convention de partenariat

ADN Tourisme et et l’ANCV ont signé une convention de partenariat afin de promouvoir l'utilisation des chèques-vacances auprès des offices de tourisme et comités départementaux et régionaux de tourisme.

Frédéric Vigouroux, Président du Conseil d’administration de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), et Christian Mourisard, Président d’ADN Tourisme, ont signé jeudi 22 octobre une convention de partenariat.



Objectif : valoriser l’utilisation des Chèques-Vacances auprès des professionnels touristiques des territoires.



L’ANCV émet chaque année près de 1,7 milliards d’euros de Chèques-Vacances. Dans ce cadre, ADN Tourisme a promouvoir cet outil auprès de son réseau de 1300 adhérents, offices de tourisme et comités départementaux et régionaux de tourisme, afin que ces derniers puissent à leur tour sensibiliser les professionnels locaux.

ADN Tourisme s’engage également à promouvoir le Chèque-Vacances Connect auprès notamment des centrales de réservation immatriculées adhérentes d’ADN Tourisme.



Afin d’accompagner la toute nouvelle version numérique du Chèque-Vacances en cours de lancement, l’ANCV a annoncé une baisse temporaire du taux de commission au remboursement jusqu’au 28 février 2021.

