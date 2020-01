Passy Voyages : « Les agences physiques ont un bel avenir devant elles ! »

Après plusieurs années dans la finance, j'ai voulu me lancer dans un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Un nouveau challenge... Ambitieux mais tellement passionnant !Après 16 années passées chez Club Med, Carole a ensuite travaillé au service client chez LVMH. Mais elle a très vite souhaité revenir à ses premiers amours : la vente et les voyages. Nous nous sommes rencontrées en juin et cela a tout de suite été une évidence. Nous sommes sur la même longueur d'onde et nous avons la même définition service client, qui sera je l'espère un de nos principaux atouts.Emilie a travaillé 6 ans comme responsable d'agence chez Look Voyages. Elle connait parfaitement le métier et est très proche de ses clients. Elle vient de rejoindre l'aventure, plus motivée que jamais.Nous proposons tous types de produits et de destinations. Nous nous adaptons à nos clients, que quel soit leur budget. Nous travaillons donc avec tous les acteurs du tourisme.Nous pouvons proposer à nos clients aussi bien des produits packagés que du sur-mesure. En tant qu'indépendants, nous avons une grande liberté dans le choix des produits que nous proposons, nous n'avons aucune limite.Nous voulons mettre en place des soirées thématiques, qui auront pour but de mettre à l'honneur un partenaire, un produit, une destination. L'idée est d'inviter nos clients pour leur faire découvrir (ou redécouvrir) des destinations, dans une ambiance simple et décontractée.Sans jamais perdre notre fil conducteur : échanger, partager, rencontrer, profiter...La prochaine aura lieu en février 2020. Nous accueillerons Eric Cazeneuve, de Beachcomber.Nous avons mis à l’honneur Beachcomber dans la gazette papier que nous rédigeons et distribuons dans l’arrondissement. Tous les trois mois, 20 000 exemplaires papier seront édités, ils permettront de présenter trois ou quatre produits, partenaires et destinations.Nous souhaitons devenir un acteur majeur de la vie de notre quartier, être connu et reconnu pour notre qualité de service. Moderniser le commerce de proximité.Nous sommes situées face au marché de Passy et à 200m d’une des rues les plus commerçantes du 16e arrondissement.La clientèle a un fort pouvoir d’achat, pour autant, nous ne fermons aucune porte. Tous les clients, peu importe le budget, sont les bienvenus.Nous inaugurons l’agence en janvier. Les commerçants et clients potentiels seront invités.Retrouvez toutes nos paroles d'agent en cliquant sur ce lien.