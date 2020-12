Pays des Écrins : plusieurs domaines nordiques vont ouvrir ce week-end ski de fond (classique ou skating) et biathlon

L'Office de Tourisme Communautaire du Pays des Écrins informe que les domaines nordiques de Vallouise-Pelvoux-Les Vigneaux et de Freissinières seront partiellement ouverts au public, ce samedi 12 et dimanche 13 décembre. Celui de Puy-Saint-Vincent ouvrira le week-end suivant.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 10 Décembre 2020

C’est officiel, le domaine nordique de Vallouise-Pelvoux-Les Vigneaux sera partiellement ouvert au public, ce samedi 12 et dimanche 13 décembre, et à partir du week-end suivant, en continu, tout au long de la saison d’hiver 2020-2021.



L’offre sera élargie dès les prochaines chutes de neige informe l'Office de Tourisme Communautaire du Pays des Écrins.



Il sera possible de se procurer un forfait sur place, auprès du Chalet nordique. La terrasse, la salle hors sac et la plancha, habituellement mises à disposition, en revanche, ne seront, pour l’heure, pas accessibles.



Le site de la Vallouise et ses alentours, ce sont 35 km d’itinéraires adaptés à tous les niveaux, ski de fond (classique ou skating) et biathlon. Grâce aux parcours tracés en bordure de rivière, il est possible de rejoindre les villages de La Vallouise (Vallouise-Pelvoux et les Vigneaux) par les pistes.

Le ski de fond sera décidément à l’honneur au Pays des Écrins ce week-end puisqu’une partie du domaine nordique de Freissinières (secteur de La Plaine) ouvrira également ses portes.



Le lancement de saison du domaine nordique de Puy Saint Vincent, quant à lui, est programmé le samedi 19 décembre 2020.

