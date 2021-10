Petit break en Bretagne, collection hors-saison

L’automne ? La saison idéale pour une immersion dans la nature - une grande balade en forêt à Huelgoat ou Brocéliande, aux couleurs bronze et or, un bol d’air pur et iodé, vue sur le grand large à 180°. On appuie sur pause dans des cachettes d’initiés cosy où l’on prendrait bien pension à vie, telles le Château de Boisgelin , avec au piano Mathieu Kergourlay, plus jeune chef étoilé de France - ou l’une de ces demeures avec spa et piscine intérieure : le Pavillon de la Plage , à Trébeurden, le Manoir des Eperviers près de Lorient... Quand tout invite à se relaxer et s’évader, une seule option : succomber !