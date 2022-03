Appli mobile TourMaG



Playa Hotels & Resorts présente sa marque Wyndham Alltra au Mexique Depuis le 1er décembre 2021, Playa Hotels & Resorts a lancé sa nouvelle marque « Wyndham Alltra , » All-Inclusive Travel for All, »

Avec un positionnement tarifaire inférieur aux autres marques de Playa Hotels & Resorts , les services et infrastructures sont à la hauteur de celles reconnues au sein des établissements Playa Hotels & Resorts .



Les hôtels Wyndham Alltra offrent à sa clientèle une ambiance conviviale , accueillante , des expériences culinaires variées , des activités et un service haut de gamme. Comme dans chaque établissement de chez Playa Hotels & Resorts on y retrouve l’influence de la culture locale, l’essence et la saveur de la destination.

Whyndham Alltra le All Inclusive accessible à tous. Les deux premières propriétés Wyndham Alltra de Playa Hotels & Resorts



● Wyndham Alltra Cancún



Complexe tout inclus, situé au cœur de la zone hôtelière animée en bord de mer. Le Wyndham Alltra Cancun est un lieu de séjour idéal pour les familles, les couples ou les groupes.



Plus de 10 restaurants, bars et salons, plusieurs piscines et une multitude d'activités allant des cours de yoga aux dégustations de tequila. Les enfants de tous âges apprécient le parc aquatique sur le thème des pirates, les toboggans et le mini-golf. La clientèle peut profiter du centre de fitness ultramoderne ou se relaxer au cœur de l'espace d'hydrothérapie du spa Aura.



A seulement 20 kilomètres de l'aéroport international de Cancun, le Wyndham Alltra Cancun est aussi un lieu idéal pour découvrir et explorer les anciennes ruines mayas à proximité.



Les 458 Suites contemporaines sont équipées de tout ce dont un client a besoin pour se détendre, des minibars bien approvisionnés aux terrasses avec une vue incroyable sur la mer des Caraïbes.



Une zone de plus 650 m² d’espace modulable est disponible pour l’organisation d’évènements particuliers ou réunion d’affaire.



● Le Wyndham Alltra Playa del Carmen, Tout Inclus réservé aux adultes



A quelques pas de la célèbre 5e Avenue, de ses boutiques et sa vie nocturne animée. Le Wyndham Alltra Playa del Carmen réservé aux adultes offre à sa clientèle un cadre tropical relaxant.



Se détendre dans la piscine surplombant la mer des Caraïbes, profiter d'une promenade tranquille le long du sable blanc chaud ou se faire dorloter au spa et au salon, sont quelques-unes des options que le Wyndham Alltra Playa del Carmen peut offrir après une journée de soleil, de shopping ou de visites.



Une expérience culinaire gastronomique illimitée, des cocktails créatifs ainsi qu'un centre de remise en forme ultramoderne, des activités quotidiennes comme le yoga en bord de mer et l'aquagym, mais aussi des animations en soirées.



287 chambres et suites avec balcon ou terrasse pour savourer le coucher du soleil, la majorité des chambres sont front de mer ou avec vue sur la mer, des équipements modernes, minibar bien approvisionné, connexion Wi-Fi gratuite. Le personnel multilingue est toujours disponible pour assister la clientèle et offrir un service personnalisé.



Playa Hotels & Resorts © incentive les agents de voyages à travers son programme de fidélisation Playa Rewards© Le Wydham Alltra Cancun et Playa del Carmen sont intégrés dans le programme d’incentive Playa Rewards et permet à chaque agent de voyage d’une part de suivre l’actualité des hôtels du groupe, mais en plus permet aux agents de voyages de gagner des récompenses en enregistrant les réservations dans un des hôtels du groupe .



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site

gagner des récompenses individuelles.



Il suffit de s’inscrire gratuitement sur



Actuellement les agents de voyages peuvent gagner :



10 € pour une réservation au Wyndham Alltra Cancun & Wyndham Alltra Playa del Carmen



15 € pour une réservation au Hilton Playa del Carmen, au Hilton La Romana et Hilton Rose Hall



20 € pour une réservation au Sanctuary Cap Cana



20 € pour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Resorts



Jusqu’à 25€ pour une réservation au Jewel Resorts



→ En savoir plus

Les autres marques de Playa Hotels & Resorts ● Pour les Adultes uniquement



Hyatt Zilara à Cancun au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton All Inclusive Resorts à Playa Del Carmen, au Mexique, à La Romana en République Dominicaine et en Jamaïque.



Sanctuary Cap Cana à Cap Cana en République Dominicain.



Jewel Resorts à Runaway Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Playa Del Carmen au Mexique.



● Pour Tous



Hyatt Ziva à Cancun sur la Riviera Maya , à Puerto Vallarta et Los Cabos au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton La Romana All inclusive Resorts à La Romana en République Dominicaine.



Jewel Grande à Montego Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Cancun au Mexique.



Contact sylvie@amgltd.biz

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : Email : commercial@amgltd.biz Téléphone : +44 (0) 208 487 9881Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

