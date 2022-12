Playa Hotels & Resorts : l’expérience du Luxe All Inclusive avec Hyatt Ziva et Zilara

Les marques Hyatt Zilara (adultes) et Hyatt Ziva (toute clientèle), offrent un niveau haut de gamme de prestations, des équipements de pointe dans des cadres luxuriants et proposent une palette de loisirs et d’activités locales. L’atmosphère y est élégante et décontractée.

Dans chacun des établissements, l’expérience culinaire est un véritable voyage gastronomique.

Chez Hyatt Ziva - Zilara, le bien être des clients est une priorité, l’expérience est unique et personnalisée.



Le 01 décembre dernier, Playa Hotels & Resorts a inauguré le dernier né du groupe, le Hyatt Zilara Riviera Maya, réservé aux adultes, au cœur de la Riviera Maya Mexicaine.

291 chambres et Suites élégantes offrent une vue imprenable sur l’océan.

L’architecture de style hacienda invite au romantisme.

Toujours sur la Riviera Maya, pour une clientèle de tous les âges, Playa Hôtels & Resort propose le Hyatt Ziva Riviera Cancun où se mêlent modernité et influence locale dans les 438 suites luxueuses.



En République Dominicaine, les deux propriétés Hyatt Ziva et Zilara sont totalement réouvertes, elles avaient temporairement fermé suite aux dommages occasionnés par le cyclone Fiona de septembre dernier. Hyatt Zilara Cap Cana est réouvert depuis le 15 novembre, Hyatt Ziva Cap Cana depuis le 25 novembre. Les deux établissements sont situés au cœur de la zone exclusive de Cap Cana, ils bordent la magnifique plage de Juanillo, et sont composés de 375 suites luxueuses.



Des établissements en front de mer où prestations haut de gamme, loisirs et activités riment avec convivialité.