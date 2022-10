Playa Hotels & Resorts étoffe son offre au Mexique avec l’ouverture du Hyatt Zilara Riviera Maya et incentive les agents de voyages

Les 291 chambres et Suites élégantes et spacieuses offrent une vue imprenable sur l’océan, elles sont dotées d’équipements modernes et de salles de bains luxueuses de type spa.



La gastronomie occupe le devant de la scène au Hyatt Zilara Riviera Maya, chaque plat est une invitation au voyage , les expériences culinaires sont uniques et variées . Pas moins de neuf restaurants, bars et salons sont à la disposition de notre clientèle , ils pourront déguster un Mezcal au Club de plage ou profiter du show Teppanyaki au restaurant Tempest.



Le Hyatt Zilara Riviera Maya offre la possibilité d’apprécier des moments de détente au bord de la vaste piscine à la vue imprenable sur la mer des Caraïbes ou de se ressourcer au Zen Spa le temps d’un soin relaxant .



L’offre de loisirs en journée au Hyatt Zilara Riviera Maya est multiple allant de l’activité aquatique à la dégustation de vin, notre clientèle apprécie les soirées musicales tout en dégustant une liqueur Premium.