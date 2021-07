Playa Rewards © récompense les agents de voyages

L’inscription à Playa Rewards© permet aux agents de voyages de se former grâce à de nombreux webinaires programmés et enregistrés sur le site, mais aussi de bénéficier de tarifs préférentiels agents de voyages et de participer à un Fam Trip.



A partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 31 Août 2021, pour les nouveaux membres ou les membres déjà inscrits, Playa Rewards©, offre gratuitement à ses membres, sur simple demande, une carte MASTERCARD© nominative, sur laquelle seront crédités leurs gains.