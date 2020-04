Plus Belle l'Europe en liquidation judiciaire

Clap de fin de pour Plus Belle l'Europe.



Le voyagiste créé par Frédéric de Fournoux n'aura finalement pas trouvé de repreneur. Il faut dire que la crise liée au coronavirus a balayé les offres des éventuels repreneurs.



Plus Belle l'Europe était spécialiste de l'Italie et de l'Europe. Le Vieux continent est désormais l'épicentre de cette épidémie.



Dans un post publié sur Facebook, Stéphane Michaut directeur commercial précisait : "Avec une visibilité quasi nulle sur notre avenir en général et encore plus sur l'avenir du tourisme, tous (les repreneurs ndlr) se sont retirés au fur et à mesure".



Le Tribunal de Nanterre a donc procédé à la liquidation judiciaire ce mercredi 1er avril 2020.