Plus Belle l'Europe placé en redressement judiciaire

Selon nos confrères de Tour Hebdo, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvertLes candidats à la reprise ont un mois et demi pour se déclarer. L'entreprise a été déclarée en cessation de paiement depuis le 30 janvier 2020.Plus Belle l'Europe est né en 2011. D'abord exclusivement B2C, le voyagiste s'oriente ensuite sur le B2B dès 2014.A l'époque nous avions interrogé son fondateur. Le TO s'appelait alors Plus Belle L'Italie. Son activité est basé sur un nouveau modèle économique, qui s'appuie sur une chaîne d'autocars.Petit à petit la production s'étoffe sur de nouvelles destinations.