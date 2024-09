Pour Exotismes, la saison démarre de façon très festive

Comme chaque année à Marseille, Exotismes donne le ton de la rentrée en organisant une grande soirée « entre pros ». Cette année le thème inédit des « Caraïbes hispaniques » était à l’honneur avec la République dominicaine et la Riviera Maya au Mexique.



L’occasion rêvée de fêter les 10 ans de programmation de la « Rép dom » par le spécialiste des îles !



Pour commencer la soirée, un workshop permettait aux partenaires hôteliers et aux compagnies aériennes d’échanger avec les agents de voyages venus de la France entière, avec notamment les participants du Challenge La Ruée Vers l’Or 2024.



Dans une ambiance très conviviale - où le rhum des Caraïbes et le Champagne se dégustaient avec modération - l’événement s’est poursuivi au rythme des mariachis. Avec des animations et la remise de nombreux prix et cadeaux, l’occasion de remercier les vendeurs fidèles à Exotismes avant que les invités enflamment le dance floor du roof top !