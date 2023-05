Appli mobile TourMaG



Pour cet été, les vacanciers choisissent TUI !

Envoyer à un ami Partager cet article

C’est à l’aéroport de Lille, 2ème ville de départ du tour-opérateur après Paris, que les équipes TUI se sont retrouvées afin d’accueillir les premiers vacanciers et inaugurer un été plein de promesses : taux de réservations records, nouveaux Club Lookéa, Club Marmara et circuits Nouvelles Frontières, mais aussi toujours plus de services et d’attentions clients. La marque au smiley promet de donner le sourire et nous le prouve !

Rédigé par TUI France le Lundi 1 Mai 2023

51 Club Lookéa et Club Marmara autour du monde, dont 8 nouveautés « Nous inaugurons 2 adresses sous l’étendard Club Lookéa » nous dévoile Christophe Lavail, Responsable de Production : « Le Club Lookéa Olympian Village est une vraie pépite grecque avec sa magnifique plage de sable blond labellisée Pavillon Bleu. Le spot idéal pour découvrir les sites mythiques d’Olympie, de Delphes ou d’Athènes. Et nous sommes très fiers de notre nouveau Club Lookéa Sol Caribe Beach que nous venons d’inaugurer à Varadero. Nos clients l’attendaient avec impatience ! ». Côté Club Marmara, ce sont 6 adresses qui viennent compléter le portefeuille du tour opérateur, dont notre coup de cœur catalan : le Club Marmara Palas Pineda. « Idéal pour les familles, ce club est situé à moins de 15 min de PortAventura Park et de Ferrari Land. Et les amoureux de city trip ne seront pas déçus, des découvertes de Barcelone, sa Sagrada Familia, ses Ramblas, sa cité olympique et son ambiance festive sont organisées à la journée ».





« Un club… c’est un club non ? » … « Ben non ! » « Proposer du club de vacances, c’est un métier, ça ne s’improvise pas ! » poursuit Christophe Lavail. « Ce n’est pas avec un polo et un drapeau qu’on réussit à animer un club. Pour proposer des activités fun, des spectacles et des sports de qualité, il faut du matériel et du personnel motivé et formé ». Pour tenir ses promesses, TUI travaille depuis 10 ans avec l’école de formation Klaxon Rouge, experte des métiers de l’animation. « Cet été, ce sont plus de 700 animateurs diplômés et une cinquantaine de Délégués que nous envoyons dans nos clubs pour accueillir nos vacanciers. Nos enquêtes de satisfaction sont toujours excellentes et nous nous améliorons continuellement. Club Marmara et Club Lookéa sont vraiment les clubs qui tiennent toutes leurs promesses ! » conclut-il.



Côté Clubs : toujours plus de surprises ! Fort de son partenariat avec Alibi.com 2, la dernière comédie à succès de la bande à Fifi qui a explosé le box office avec 4 millions d’entrées, Club Marmara fête le cinéma dans tous ses clubs : spectacle exclusif, soirées et quizz thématiques mais aussi aqua ciné (oui, les vacanciers pourront apprécier leur séance ciné directement depuis la piscine, les pieds dans l’eau !). Les festivités s’organisent aussi côté Club Lookéa, car la marque célébrera un anniversaire ! Dès le 1er mai, pour ses 25 ans… la marque offre 25 000 km à ses clients. Un voyage au Club Lookéa au Costa Rica sera à remporter en TUI Stores, un autre en Tunisie est mis en jeu sur tui.fr et enfin un voyage en Grèce sera à décrocher sur les comptes Instagram, TikTok et Facebook officiels de Club Lookéa. D’autres surprises sont à venir !



Côté Circuits : toujours plus d’émotions ! Cette année nous proposons une collection exceptionnelle de plus de 200 circuits accompagnés, tout autour du monde » s’enthousiasme Gregory Gérard, Responsable de la Production Nouvelles Frontières. La marque iconique du tourisme Français, qui a fêté ses 55 ans l’année dernière, a mis les bouchées doubles et lance un remarquable cru 2023. « Des voyages classiques qui regroupent les immanquables d’une destination, aux voyages plus atypiques comme la rencontre avec les gorilles en Ouganda ou la visite de la Géorgie, Nouvelles Frontières est plus que jamais la marque de référence du circuit sur le marché » conclut Grégory Gérard. Les road trips et circuits privés sont aussi largement représentés cette année, avec pas moins de 45 destinations proposées. Mention spéciale au combiné Dublin & Belfast en train. On adore !



TUI se donne pour mission d’alléger la charge mentale des vacanciers « Notre souhait est de devenir la référence en matière de service sur le marché français du tourisme » enchaîne Dirk Van Holsbeke, Directeur Général. « Nous sommes plus que légitimes pour y parvenir. TUI France est le seul tour opérateur français à maîtriser chaque point de contact de la relation client, avant, pendant et après leur voyage. Cette immense force nous permet d’être au plus près de nos vacanciers » complète Christophe Fuss, Directeur Général adjoint. Encouragés par le « prix Kantar de la relation client » et plus récemment le label 2023 « Meilleure Enseigne Qualité de Service Capital », les équipes TUI mettent plus que jamais leurs clients au cœur de toutes les réflexions. « Permettre à chacun de voyager l’esprit serein, sans charge mentale, pour que le voyage redevienne un plaisir accessible à tous, voici notre ambition ! Chaque jour, peu importe nos missions, notre client doit être conseillé, accompagné et choyé, à toutes les étapes de son voyage » détaille Stéphanie Nammour, Directrice du Service Client. Facilités de paiement, accompagnement dans la réalisation des démarches administratives et sanitaires, informations avant départ, assistance, mais aussi propositions d’offres exclusives et personnalisées, l’enseigne propose une dizaine d’engagements forts détaillés en brochure et sur tui.fr.



Les clients répondent présents plus que jamais et s’enthousiasment autour de ces nouvelles promesses. Les taux de réservations, de fréquentation en TUI Stores ou de connexions sur tui.fr sont excellents et augmentent chaque semaine alors que démarrent les premiers départs de l’été et que les équipes d’animateurs sont sur le pont pour accueillir leurs vacanciers. Autant de preuves encourageantes pour les équipes TUI, qui n’ont pas fini de faire voyager vos clients avec le sourire !

Contact TUI France



TUI espace Pro :

www.espacepro.to



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret

Lu 278 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le 9 juin, réouverture du resort Iberostar Selection Albuferas à Majorque Challenge des ventes Quartier Libre. L’Irlande en VIP, ça vous tente ?