Pour une pause automnale, le Var naturellement !

Ici on ne se croirait déjà plus dans le Var… et pourtant ! Ici vous êtes sur le toit du Var ! Les amateurs de nature, d'air pur, de randonnées et tous ceux qui sont en quête de déconnexion ne seront pas déçus.Au sommet du Lachens, à 1715 m d'altitude, délectez-vous d'unPartez à la découverte de villages perchés.Aventurez-vous dans la forêt du Brouis. Dégustez du lait cru et des fromages frais.Et pour les amateurs de sensations fortes, venez découvrir le vol libre au mont Lachens. Volez avec les vautours n'a jamais été aussi facile... ils sont de toutes les sorties !