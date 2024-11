Pourquoi choisir Hurtigruten ?

● Croisières Signature , notre offre Premium « all inclusive »



Nos nouveaux itinéraires sur La ligne du Cap Nord (d’Oslo au Cap Nord) l’hiver et sur La ligne du Spitzberg (de Bergen au Spitzberg) l’été proposent une expérience « all inclusive » pour découvrir des escales inédites et exceptionnelles en Norvège à bord du MS Trollfjord.

Au programme, rythme tranquille et expérience haut de gamme : jusqu’à 14 longues escales en journée pour profiter des excursions et des sites dans chaque port, restauration raffinée basée sur l’expérience culinaire norvégienne primée, boissons incluses et programme enrichi d’activités et de conférences.



● Départs accompagnés en français et vols inclus



Sur l’Express Côtier et La ligne du Spitzberg en 25/26, 186 départs sont proposés avec un accompagnateur parlant français, les vols, les transferts et les nuits d’hôtel (si nécessaire).



L’accompagnateur est le référent permanent des Français. Il donne des informations sur le déroulement du voyage et des conférences sur la destination et les escales. Annonces, journaux de bord et descriptions des excursions sont aussi fournis en français.



● Avec Hurtigruten, à chaque saison son voyage



Nos navires sont le lieu d’observation idéal de toutes les manifestations saisonnières de la nature. Les paysages sont enveloppés par le retour de la lumière au printemps, baignés par le Soleil de Minuit l’été, parés de couleurs chatoyantes à l’automne ou illuminés par les Aurores Boréales l’hiver.



Cela fait d’ailleurs 10 ans que nous avons mis en place la Promesse des Aurores Boréales. Si aucune aurore ne fait d’apparition visible depuis le navire au cours d’un voyage de 11 jours ou plus entre le 20 septembre et le 31 mars, un voyage de 6 ou 7 jours est offert !