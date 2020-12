Premium Travel : réduction de fin d'année jusqu'au 31 décembre 2020

À l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs marques du groupe Premium Travel lancent une promotion spéciale du 15 au 31 décembre 2020.



Pour encourager les Français à pousser la porte des agences, La Française des Circuits et les quatre marques spécialistes d’East West Travel Australie Tours, Jetset Voyages, Alma Latina et Asie Infiny proposent un tir groupé : une réduction de -5% sur tous les voyages faisant l’objet d’un devis initié (et concrétisé pour La Française des Circuits) entre le 15 et le 31 décembre 2020 et valable pour toute date de départ.



Cette offre, hors taxes aériennes, est non rétroactive et non cumulable avec d’autres promotions.



Pour toutes demandes ou réservations, privilégier le contact par téléphone.