Prêts à découvrir le Canada ? Nous vous formons !

Province la plus peuplée du Canada, l’Ontario est un terrain de jeu inépuisable.



Outre les classiques Toronto, Ottawa et Niagara, nous vous emmènerons aux Mille-Îles, mais aussi en Muskoka, vers la baie Géorgienne et l’île Manitoulin et dans les splendides parcs Algonquin et Killarney, à la découverte de trésors insoupçonnés !