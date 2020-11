Professionnel du tourisme en expatriation, quelles solutions pour vous ?

Partir en expatriation demande toujours un minimum de préparation. Que l’on soit professionnel du tourisme ou simple particulier, gérer son départ de longue durée à l’étranger vous garantira un planning bien chargé. Nous allons voir les solutions pour stocker ses affaires en attendant de revenir en France. En effet, emmener tous ses meubles avec soi s'avère coûteux et bien trop compliqué. Heureusement, les sociétés de garde-meuble et de location de box sont là pour vous libérer l'esprit et vous faciliter la vie. Voici quelques conseils pour bien choisir son garde-meuble et savoir quoi y entreposer.

Garde-meuble : quels objets puis-je stocker ?



Choisir un garde meuble adapté vous permettra de partir l'esprit tranquille et de réaliser de belles économies, les déménagements à l'étranger étant très coûteux. Cela préservera également vos affaires les plus fragiles qui risqueraient d'être endommagées durant le transport.



De même, si vous avez la chance de partir au soleil, inutile de vous encombrer avec des doudounes ou des gros pulls. Faites appel à des sociétés comme Vous partez vivre à l'étranger et vous disposerez d'un logement plus petit que celui que vous occupiez en France ? Il va falloir vous séparer de vos meubles trop volumineux et de votre piano à queue. Surtout si vous ne connaissez pas la configuration de votre future habitation et donc la façon dont vous allez pouvoir l'aménager.vous permettra de partir l'esprit tranquille et de réaliser de belles économies, les déménagements à l'étranger étant très coûteux. Cela préservera également vos affaires les plus fragiles qui risqueraient d'être endommagées durant le transport.De même, si vous avez la chance de partir au soleil, inutile de vous encombrer avec des doudounes ou des gros pulls. Faites appel à des sociétés comme HOMEBOX et laissez derrière-vous tout ce qui vous encombrera dans votre nouveau chez vous.

Comment bien choisir son garde-meuble ? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour bien choisir votre garde-meuble. Les prix tout d'abord sont à comparer car ils peuvent varier considérablement d'une société à l'autre. Vérifiez également que les frais de résiliation ne sont pas trop exorbitants. La sécurité est aussi essentielle.



En effet, ce n'est qu'en laissant vos affaires dans un endroit bien sécurisé que vous aurez l'assurance de les retrouver dans le même état à votre retour en France. Vérifiez donc que votre garde-meuble dispose d'alarmes, de dispositifs anti-intrusion, de caméras de vidéosurveillance et d'un système anti-incendie.



Préférez également un garde-meuble qui ne soit pas trop éloigné de votre lieu de résidence en France et qui vous propose des solutions de stockage flexibles, que ce soit en terme de volume ou de durée. Il sera ainsi beaucoup plus facile de profiter d'un service totalement adapté à vos besoins. Enfin, certaines sociétés permettent de réserver et de payer en ligne, ce qui est bien pratique.

Avantage du self-stockage pour les particuliers Il existe une solution autre que le garde-meuble pour entreposer ses meubles et les affaires dont on n'a pas (ou peu) besoin. Il s'agit du self-stockage. Ce système de location de box vous permet de profiter d'un espace sécurisé, de taille variable et pour la durée de son choix.



Il s'agit d'une solution moins onéreuse que le garde-meuble car c'est vous qui allez emballer vos affaires, les transporter jusqu'à votre box et les ranger à l'intérieur. Sachez enfin qu'en matière de self-stockage, la sous-location entre particuliers existe et qu'il est possible de sous-louer un garage, une cave ou un grenier afin de stocker ses affaires. Cela concerne surtout les grandes villes où la pratique est très répandue et très bien acceptée par les propriétaires.

