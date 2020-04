Qatar Airways rapatrie des milliers de ressortissants français en France 7 vols prévus cette semaine

Qatar Airways a participé aux rapatriements des Français et assurera cette semaine 7 vols supplémentaire en collaboration avec les autorités françaises.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 1 Avril 2020

Qatar Airways travaille aux côtés du gouvernement français pour ramener les Français chez eux dans le cadre des rapatriements.



Depuis le 14 mars, la compagnie a rapatrié plus de 14 000 passagers en France sur une quarantaine de vols réguliers et plus de 4 000 sur une dizaine de vols charter, c’est-à-dire, dédié au rapatriement des français.



7 vols de rapatriement supplémentaires sont prévus cette semaine en étroite collaboration avec les autorités françaises :



- 3 vols charter entre l’Australie et Paris : depuis Perth le 31 mars, Sydney le 2 avril et Melbourne le 4 avril

- 2 vols charter entre l’Inde et Paris : depuis Chennai et Goa le 1er avril

- 2 vols charter entre les Philippines et Paris : depuis Cebu le 1er avril et Manille le 3 avril

Face à la très forte demande, les classes de réservations les plus basses sont celles qui sont réservées en priorité et il arrive qu’il n’y ait plus que des sièges en Classe Affaires disponibles sur certains vols après seulement quelques heures de mise en vente, explique la compagnie.



L’objectif de Qatar Airways étant de ramener les Français chez eux, la compagnie conseille de réserver les billets le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier des tarifs les plus bas.

