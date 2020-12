Quartier Libre : L’Ecosse et les Terres Celtes pour se (re)mettre au vert

Alors que le Royaume-Uni est le premier pays à autoriser la vaccination contre la Covid, Quartier Libre, le T.O numéro 1 des circuits en Ecosse, compte fortement sur la destination grâce à sa production 100 % maison.

Que ce soit grâce à la qualité de son offre ou à la profondeur de gamme en terme de nombre de circuits, de dates et de villes de départ, le T.O misera sur l’Outre-Manche dès la reprise.



Si l’Irlande est, encore et toujours la destination phare de sa production, l’Ecosse ne cesse de monter en puissance, et l’Angleterre sera de nouveau proposée en départs garantis cette année.

L’Irlande en toute confiance depuis 1992 Quartier Libre a l’Irlande au cœur depuis sa création en 1992, le T.O spécialiste des destinations du Nord de l’Europe programme sur l’île pas moins de 6 circuits accompagnés en départs garantis et 5 circuits en liberté. Ce sont plus de 2000 voyageurs chaque année qui prennent place sur un des voyages proposés par Quartier Libre sur l’île verte.



En 2020, la gamme s’est encore élargie avec la commercialisation de 2 circuits break de 5 jours en formule tout compris. L’un permettant de souffler quelques jours entre Dublin et l’Ouest irlandais, et l’autre de découvrir en peu de temps les deux capitales Belfast et Dublin, ainsi que les merveilles d’Irlande du Nord.



L’Ecosse : La jeune héritière a bien grandi ! Une offre toujours plus étoffée La recette qui a fait le succès de l’Irlande chez Quartier Libre a été adaptée à l’Ecosse à l’orée de la décennie précédente. Avec 3 circuits accompagnés en départs garantis et 5 autotours, l’offre est aujourd’hui fournie.



Les ingrédients sont les mêmes : des départs garantis de plus de 20 aéroports en France et villes frontalières, des guides (très bien) formés par Quartier Libre, des circuits tout compris avec pension complète et visites... Le but est cette fois encore de garantir une offre complète et une très bonne qualité de découverte.



La petite sœur écossaise a bien grandi au point d’être devenue un poids lourd de la production de Quartier Libre. Chaque circuit est travaillé pour offrir un itinéraire et une découverte unique : la visite de 4 îles sur son best seller « Îles et Highlands » 8 jours, la découverte des îles Lewis et Harris avec le Grand tour d’Ecosse en 10 jours, une offre axée slowtourism et expérience avec le « Secrets d’Ecosse ».



Tout comme pour l’Irlande, Quartier Libre a également concocté 5 circuits en liberté en 8, 11 et 15 jours avec le choix en terme d’hébergements entre B&B, hôtels et manoirs.



Cherry on the cake pour les indécis avec 3 circuits combinant Irlande, Ecosse et/ou Angleterre Vos clients n’arrivent pas à se décider entre les deux destinations, Quartier Libre a la solution : vous proposer des combinés uniques et en départs garantis.



Que ce soit en 13 jours, 16 jours ou 20 jours vos clients pourront combiner l’Ecosse, l’Irlande et même l’Angleterre avec un vol entre Glasgow et Belfast pour perdre le moins de temps possible. Les trois circuits sont des exclusivités Quartier Libre, et sont eux aussi proposés en départ garantis depuis plus de 20 aéroports de départ.



Toute la production Quartier Libre est disponible sur l’ensemble des sites du T.O pour être prêt dès la reprise.

La majorité des voyages sont également commercialisés en formules GIR et Groupe.



