Quartier Libre : Programmes 2021 disponibles en Groupes, GIR et individuels Les plus belles Terres Celtes, Nordiques et Slaves au départ de 37 aéroports français et frontaliers

Quartier Libre est à vos côtés depuis le mois de mars pour gérer les reports. Toute l'équipe se mobilise maintenant pour vous offrir une production 2021 au même niveau de qualité que les précédentes.

Etre prêt pour la reprise, voici le mot d’ordre de chacun. Pour ce faire, il faudra avoir de beaux voyages à proposer aux futurs voyageurs quand ils reprendront le chemin des agences. C’est ce que vous propose d’ores et déjà Quartier Libre. Sa production Groupes, GIR et individuels 2021 vous attend.

Rédigé par Quartier Libre le Lundi 28 Septembre 2020

+ de 40 circuits accompagnés en départs garantis dans les Terres du Nord Avec plus de 40 circuits accompagnés printemps / été en départs garantis, Quartier Libre est fier de vous offrir la plus large production de circuits en départs garantis sur les Terres Celtes, Nordiques et Slaves.



Du break de 5 jours à la grande découverte de 16 jours, des lacs irlandais ou écossais aux fjords norvégiens ou islandais, en passant par les superbes villes russes ou baltes, au départ de Brest, Marseille ou Bruxelles, en avril, juin ou octobre… Quartier Libre vous offre un panel de solution quasi-infini pour découvrir l’Europe en circuits et en départs garantis.



La quantité, oui, mais pas au détriment de la qualité. Spécialiste des Terres du Nord depuis 28 ans, Quartier Libre met à votre disposition toute son expertise pour vous offrir le meilleur de chaque destination, assorti à une excellente qualité de découverte (visites et excursions incluses, hôtellerie de bonne qualité, guide formé par Quartier Libre…).

GIR : Programmes prêts à intégrer, prêts à vendre Alors que chacun s’attache à préparer la reprise, Quartier Libre met d’ores et déjà l’ensemble de sa production GIR à la disposition des agences et autocaristes.

Une grande partie de la production Quartier Libre est proposée en GIR. Ce sont 40 circuits en départs garantis qui sont mis à la disposition des agences pour bâtir leur offre 2021. Ces programmes vous sont livrés prêts à intégrer et prêts à vendre sur vos sites et brochures.



La formule GIR chez Quartier Libre c'est :



✔ Des départs garantis SANS minimum de participants

✔ SANS engagement, SANS pénalité de réalisation

✔ Une production exclusive 100% Quartier Libre et la qualité qui va avec

✔ Des départs de 37 aéroports français ou frontaliers



Groupes : Une offre de qualité pour vous démarquer Il y a fort à craindre que le marché des groupes soit réduit pour 2021. Se démarquer sera une vraie problématique cette année pour les services commerciaux. Choisir Quartier Libre, c’est l’assurance de s’appuyer sur une structure experte qui rassurera le client final et l’agence vendeuse.



Comme l’explique Stéphane Dossetto, directeur commercial chez Quartier Libre : « Depuis 1992, nous sommes fiers d’être toujours en bonne place sur le terrain de la fiabilité, de l’engagement, du savoir-faire et de la proximité. En ces temps troublés, ces valeurs précieuses reprennent tout leur sens. »



Stephane Dossetto poursuit : « Du côté de Quartier Libre, nous vous proposons de partir au meilleur rapport qualité / prix. Dans cette expression si souvent galvaudée qu’on en oublie parfois la vraie signification, il y a un mot qui est certainement plus important que l’autre quand on parle de voyage : la qualité. La qualité de la découverte, de l’hébergement, de l’accompagnement… C’est cela qui fera de votre voyage de groupe, un vrai beau voyage qui ravira ses participants. »



ASSURANCES « PANDEMIES » : Rassurez vos clients pour qu'ils donnent vie à leur projet de voyage dès maintenant Vos clients ont l’envie de voyager mais sont freinés par les contraintes et les risques que nous impose la situation sanitaire actuelle. Quartier Libre met propose de nouvelles assurances afin que vos clients puissent réserver dès à présent sans crainte.



Les assurances proposées par Quartier Libre vous offre de nouvelles garanties sur :



✔ Les risques de frontière fermée et de voyage rendu impossible même si les vols sont toujours opérés.

✔ Le voyage rendu impossible par l'épidémie de la Covid-19 si celle-ci perdure

✔ La prise en charge médicale à hauteur de 150 000 €, la prise en charge des frais de prolongation de séjour (mise en quarantaine, confinement...) et l’éventuel rapatriement en cas de problème à destination



QUARTIER LIBRE Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 37 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 En départs garantis depuis 37 aéroports français ou frontaliersGIR – Individuels – Groupe04.78.53.39.28

