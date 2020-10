Quartier Libre vous donne la parole

Nous mettons en place dès aujourd'hui, une enquête pour vous consulter, agents de voyages, concernant. 4 questions pour les plus pressés et 3 autres pour ceux qui acceptent d’y consacrer deux minutes en plus. Donc, oui, à l’inverse de 90% des sondages, nous ne mentons pas sur la durée du questionnaire ;-)<< Cliquez ici pour participer et répondre à l’enquête >>Merci d'avance pour votre participation. Cela nous sera précieux pour vous comprendre et mieux bâtir notre stratégie, nos catalogues...