Appli mobile TourMaG



Rallye Aïcha des Gazelles : Armelle et Cindy n'ont rien lâché ! TourMaG.com soutient l'équipage 600

Envoyer à un ami Partager cet article

En 2023, TourMaG.com soutient à nouveau Armelle Medard Lang, habituée du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui concourt pour la 11e fois ! Cette année, elle sera accompagnée de Cindy Dehail, avec laquelle elle forme l'équipage 600, dans la catégorie E-Gazelle Innovation.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Mars 2023

32e édition du Rallye Aïcha des Gazelles avec les dernières étapes de la course.



Pour la 11e fois, Armelle Medard Lang s'est lancé le défi de participer à ce rallye, avec le soutien de TourMaG.com.



Elle est accompagnée cette année par Cindy Dehail, qui fait ses premiers pas dans la compétition, à bord d'un véhicule électrique !



Car Cindy est une femme engagée. Lorsqu'elle a proposé à Armelle de faire le Rallye à ses côtés, « différemment », pour éveiller les consciences, c’est assez naturellement que cette équipe a vu le jour,



Toutes deux souhaitent faire le rallye le plus responsable possible et profiter de la médiatisation des 32 ans du Rallye des Gazelles pour mettre un coup de projecteur sur ce mode de vie. L'aventure continue pour cetteavec les dernières étapes de la course.Pour la 11e fois,s'est lancé le défi de participer à ce rallye, avec le soutien de TourMaG.com.Elle est accompagnée cette année parqui fait ses premiers pas dans la compétition, à bord d'Car Cindy est une femme engagée. Lorsqu'elle a proposé à Armelle de faire le Rallye à ses côtés, « différemment », pour éveiller les consciences, c’est assez naturellement que cette équipe a vu le jour, l'équipage 600. Toutes deux souhaitent



Une course d’orientation et non de vitesse Pour rappel, le Rallye Aïcha des Gazelles est une course d’orientation et non de vitesse. Exit les GPS, téléphones ou autres moyens de communication.



Les participantes se dirigent à l’aide d’une boussole, d’un compas, d’une règle et d’une carte et font appel à leur bon sens, à leur analyse du terrain.



Libres de choisir leur parcours, elles relèvent chaque jour ce défi : analyser la carte avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court possible.



Ces « gazelles » venues d’horizons différents vont se lancer sur les pistes et défier les paysages grandioses du sud marocain. Le parcours 100% hors pistes est réactualisé chaque année.

Après une très belle étape 5... la crevaison C’est avec un peu de retard et le cœur lourd que je vous fais le compte rendu de ces derniers jours.



Après une très belle étape 5 où elles font 2,68 de plus que le tracé contre 1,75 pour les 602.



C’est une très belle performance, surtout quand on connaît la différence de poids, de garde au sol et d’agilité entre le buggy et le Volvo…



A la bagarre avec les 602, quel plaisir de voir leur détermination. Eh oui ! Une étape : ce sont des heures de concentration, beaucoup de détankage à la pelle, très peu, voir aucune pause, la chaleur, la fatigue et une très grande amplitude horaire.



On est au 7ème jour et elles ne lâchent rien, de quoi nous rendre tous très fiers.



C’est ici sur ce terrain que se rencontrent les valeurs de l’entreprise et du sport : engagement, solidarité, performance et partage…



J’en profite pour vous remercier de rendre ça possible partenaires, familles et amis.

Dernière étape marathon Un nouveau terrain de jeu avec de nouveaux pièges et des balises mieux cachées que jamais.



De la dunette très vite molle avec la chaleur, il faut rouler et prendre les décisions très vite pour ne pas se retrouver tanké. Les tamaris qui avec les vents créent des pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber.

Un tracé CP1-CP2 juste parfait et s’enchaînent les CP 3 et CP4 tranquillement. Elles arrivent à la balise à 15h30. C’est là que toutes les gazelles vont passer la nuit et recharger leurs batteries.



A propos de batteries, un mot sur le fantastique équipe de VE-Solutions. Fabien, un visionnaire de l’électrique qui a créé le buggy des 601 à 603. Nour, un mécano chevronné et deux chauffeurs particulièrement agiles qui transportent les véhicules depuis Nice avec eux aussi toujours des aventures. Des passionnés avec un grand cœur…



Une dernière soirée Marathon dans un décor superbe.

Elles reprennent la route dès 7H30 le lendemain et décident de sortir au plus court du sable, ce qui explique leur écart. Ceci fait, elles recapent sur le CP5 et filent tout droit vers le CP6 qu’elles tapent à 8h45.



Elles tapent le CP7 à 11h30, un léger décalage, elles ont dû se demander si elles étaient au cap et sans doute aller voir à pied (eh oui, à pied, on ne met pas de km au compteur 😉).



Elles se réaxent et à 12h tout d’un coup, un vilain caillou comme il y en a là-bas les fait crever.

Ça aurait solutionnable, s’il n’avait pas crevé Deux Roues… Eh oui ! La malchance s’en est mêlée…

C’est terrible !



Vous imaginez bien leur déception si près du but… Pas de ne pas avoir gagné, mais de finir comme ça, sur le plateau d’un camion … Et de prendre 300 km de pénalités…



Même si ça ne change rien au classement, c’est brutal et difficile… Elles sont rentrées au bivouac pour 17h30

Un moment fort que ce passage de la ligne d’arrivée… Beaucoup d’émotion…



Je pense fort à elles. Et je leur suis reconnaissante de nous avoir fait vibrer avec elles, tellement triste, mais tellement fière d’elles.



Yolande

Lu 156 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Rallye Aïcha des Gazelles : c'est parti pour la 4e étape ! Rallye Aïcha des Gazelles : c'est parti pour la 2e étape !