Redécouvrez notre pays avec les Guides de France !

La capitale de la région Nouvelle Aquitaine se dévoile et se redécouvre avec les Guides de France !Bordeaux est une ville qui a connu des évolutions diverses, tantôt portées par les Romains, du temps où elle se nommait Burdigala, tantôt portées par les armateurs, la noblesse de robe et les propriétaires terriens, au XVII ° et XVIII° siècle. De ce riche passé, dans lequel se mêlent des périodes de splendeur et d’assoupissement, les Guides de France ont conçu des visites qui vous emmènent au plus près de ce qui fait l’authenticité de la ville. Ils vous font découvrir les principaux sites de celle-ci, parmi eux : la cathédrale Saint André, la place de la Bourse et la place des Quinconces. Les gourmets sauront se rabattre sur une visite gourmande et pourront, ainsi, découvrir différents mets et les vins, qui font la renommée internationale de la ville. Des initiations à l’œnologie sont proposées par les Guides de France de façon à vous familiariser avec ce que sont les cépages : grenache, merlot et cabernet-sauvignon.à partir de 150 € pour 2h