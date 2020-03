Réforme des retraites et 49.3 : l'intersyndicale appelle à la mobilisation mardi 3 mars 2020

Après l’annonce par le Premier ministre, samedi 29 février 2020, d’utiliser l’article 49-3 pour faire passer le projet de loi portant sur le système de retraites par points sans vote à l’Assemblée Nationale, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à "organiser des manifestations devant les préfectures et sous-préfectures le mardi 3 mars, y compris par le recours à la grève ", dans un communiqué commun.



Une grande journée de grève interprofessionnelle et de manifestations dans tout le pays est également prévue mardi 31 mars.