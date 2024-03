Grève Allemagne : Lufthansa et la Deutsche Bahn impactés

Ladoit avoir lieu. On estime quede protestation à l’approche des fêtes de Pâques . Les employés des principaux aéroports allemands, notamment Francfort, sont appelés à se réunir pour se rendre au siège du groupe situé dans la même ville.Pour les employés de la Deutsche Bahn, la grève débutera mardi à 1h du matin et durera 24h pour les services aux passagers. En ce qui concerne le service de fret, la grève débutera quelques heures plus tôt. Cette nouvelle grève frappe fort, moins d’une semaine après le précédent arrêt de travail qui aCe nouvel arrêt apparaît en réaction à l’absence d’offre écrite de la part de la Deutsche Bahn avant dimanche soir, date limite proposée par les syndicats. La compagnie ferroviaire indique quant à elleafin de trouver un terrain d’entente.Les secteurs ferroviaire et aérien continuent donc le mouvement et les employés semblent déterminés à prolonger les journées de grève et à renforcer leurs actions pour obtenir gain de cause.