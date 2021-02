Relais d’Asie, et si vous donniez du sens à vos voyages ?

« Nos Relais ouvrent grand les portes de «l’Autre Asie»... celles de l'authenticité, de la Grande Histoire et des petites, du réel et de l’irréel, des petites ruelles, des vastes plaines, de légendes sur les traces de grands aventuriers, de temples millénaires, de jungles profondes, humides et verdoyantes, le long de fleuves sacrés.



Vos clients seront embarqués entre rêve et réalité…

Ils découvriront de fabuleux endroits, devant lesquels ils resteront bouche bée…

Ils se sentiront petits au cœur de cette grande nature préservée ou de ces villes bouillonnantes…

Ils seront considérés aux yeux de leurs hôtes, tous héritiers d’une culture hospitalière unique et singulière…

Et ils repartiront heureux et différents, d’avoir croisé tous ces personnages hauts en couleur, tous ces paysages fabuleux.



Alors, rendez-vous sur ces terres ancestrales pour un voyage inoubliable, différent, unique… au cœur de nos Relais. »



Philippe Bertholet & Philippe Jolivet