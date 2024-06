Arabie Saoudite : Renfe mise sur les femmes Mise à jour le 11/06/24

Rédigé par Manon Morelli le Mardi 11 Juin 2024





Arabie Saoudite : Renfe mise sur les femmes - 11/06/24



Saudi Railway Polytechnic (SRP), le partenaire de formation de Renfe pour le projet Haramain High Speed Railway, a reçu 38 000 candidatures pour la formation de conductrices de train à grande vitesse. Cette formation permettra à 35 femmes saoudiennes d'obtenir une licence de conductrice de train et de travailler pour Renfe KSA, la filiale de l'opérateur espagnol en Arabie saoudite.



Il s'agit du deuxième appel à candidatures pour des femmes conductrices de train dans le cadre de ce projet. Le premier appel, réalisé en 2022, avait suscité un grand intérêt avec 28 000 candidates. Parmi elles, 14 000 ont passé la première phase du processus de sélection et ont été invitées à un examen en face à face dans les locaux de la Saudi Railway Polytechnic à Qassim.



Finalement, 34 femmes ont complété leur formation et sont devenues les premières conductrices de train du pays et du Moyen-Orient grâce à Renfe. Pour les Saoudiennes, devenir conductrice de train à grande vitesse représente une véritable opportunité professionnelle. En conséquence, le nombre de candidatures pour ce deuxième appel a augmenté de 10 000.



Avec ce nouvel appel à candidatures, Renfe continue de promouvoir l'intégration des femmes dans tous les secteurs de son activité en Arabie saoudite, où plus d'un tiers des recrutements de l'opérateur concerne des femmes, faisant de l'entreprise espagnole un pionnier dans la région du Moyen-Orient.

Comment contacter la Renfe Section contact : ici



Téléphone : 0800 902 725 : 0800 902 725

