Renfe se connectera à une nouvelle ville française en 2025

L’AVE reliant l’ Espagne et la France a fait ses débuts à l’été 2023 avec deux lignes (au départ de Lyon et Marseille) connectant une quinzaine de destinations dans les deux pays.Le corridor Marseille-Madrid représente à lui seul 60 % de la fréquentation globale, bien que la principale liaison en termes de nombre de voyageurs soit Lyon-Barcelone, suivie de Barcelone-Montpellier et Lyon-Montpellier.Les trains AVE de Renfe en France opèrent sur deux lignes reliant Lyon à Barcelone et Marseille à Madrid, qui partagent une partie de leur itinéraire. Sur le tronçon commun, entre Nîmes et Barcelone, Renfe propose chaque jour quatre trains AVE (deux dans chaque sens).Les principales correspondances incluent Lyon à Barcelone et Marseille à Madrid, avec des arrêts stratégiques dans des villes comme Montpellier, Nîmes, Narbonne, Perpignan, Figueres ou Gérone.Le train AVE reliant Lyon dessert également le nœud stratégique de Valence, tandis que l’AVE de Marseille dessert des destinations touristiques telles qu’Avignon et Aix-en-Provence.