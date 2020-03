Renouez avec la tradition de la croisière

Loin du tourisme de masse et des paquebots géants d’aujourd’hui, Croisières Maritimes & Voyages accueille vos clients à bord de l’élégant Jules Verne à partir du 1er mai 2021.

Pourquoi choisir Croisières Maritimes & Voyages Nous ne proposons pas à bord de toboggans aquatiques, de cirque en mer, de galeries marchandes démesurées, de mur d’escalade ou de patinoire, ni même de clubs enfants.

Notre objectif est de faire revivre la croisière traditionnelle en proposant à vos clients un véritable voyage maritime, une approche réelle des ports vers lesquels nous accostons, une immersion au plus proche des cultures et une ambiance à bord 100% francophone, intime et conviviale où qualité de service, de gastronomie et d’animations sont les maîtres-mots.



Avec 546 passagers seulement et 280 membres d’équipage, le Jules Verne est un digne héritier des grands liners d’autrefois, offrant tout le confort moderne et le service attentionné d’un équipage professionnel et francophone.

Nos points forts • Des croisières 100% francophones au départ du Havre et Marseille ;



• Un petit paquebot premium de 546 passagers et 280 membres d’équipage ;



• Une atmosphère traditionnelle et intimiste pour les amoureux des croisières ;



• Une gastronomie française élaborée et un service attentionné ;



• Des croisières réservées aux Adultes (adolescents à partir de 16 ans), et 4 départs « 3 Générations » réservés aux familles durant les vacances scolaires, sans restriction d’âge ;



• Des itinéraires plus longs que la moyenne (12,2 nuits) ;



• Le premier Tour du Monde 100% francophone en 124 jours / 123 nuits le 8 janvier 2022



Départs de proximité & destinations Chez Croisières Maritimes & Voyages, nous croyons que la beauté de la navigation ne peut être valorisée que par des destinations de choix. Aussi, nous avons voulu créer des itinéraires variés, riches en escales et en découvertes, afin de permettre à vos clients de pleinement profiter de leurs vacances à bord. Avec une durée moyenne supérieure à 12 nuits, nos itinéraires sont différents, parfois audacieux, et réunissent tous les atouts d’une croisière traditionnelle : nous prenons notre temps.



Au départ du Havre et de Marseille, Jules Verne propose des croisières de 5 à 16 nuits en Europe du Nord, en Méditerranée Occidentale et Orientale, en mer Noire et vers les îles Canaries, sans oublier un exceptionnel Tour du Monde de 123 nuits via le cap Horn et le cap de Bonne-Espérance.



En Europe du Nord au départ du Havre

Croisières de 7 à 14 nuits : Irlande, Ecosse & Îles Britanniques, Fjords de Norvège et Capitales de la Baltique.



Méditerranée, Canaries, mer Noire & Terre Sainte au départ de Marseille

Croisières de 5 à 16 nuits : Corse & Île d’Elbe, Îles Grecques, mer Noire, Terre Sainte & Egypte, Îles Canaries & Maroc.



Tour du Monde

En 123 nuits, vos clients navigueront vers 4 continents, sur 4 océans et visiteront plus d’une quarantaine d’escales dans 25 pays, et passeront les caps Horn & de Bonne-Espérance.







Brochure Actuellement en cours de distribution dans les agences, la brochure 2021/22 de Croisières Maritimes & Voyages peut également être commandée en ligne sur le site de Staci-Logimail : http://www.staci.com/fr/agence-voyage/

Contacter Croisières Maritimes & Voyages (CMV)



Tél. : 04 84 89 44 89

E-mail : reservations@cmv-croisieres.fr



Site web : www.cmv-croisieres.fr



Espace Agences de Voyages : cmv-croisieres.fr/espace-agences/connexiom Pour toute information complémentaire, contactez les conseillers Croisières Maritimes & Voyages04 84 89 44 89

