Resaneo et Quartier Libre proposent des assurances "pandémies"

Les frontières rouvent les unes après les autres, les réservations repartent, légèrement certes, mais reprennent néanmoins. Les voyageurs ont grand besoin d’air tout en étant, plus que jamais, rassurés et assurés.



Resaneo et Quartier Libre font le choix de distribuer ces nouvelles offres, qui, en plus des garanties proposées habituellement, intègrent des couvertures spécifiques en cas de nouvelle épidémie ou pandémie.

La garantie annulation couvre les risques des frontières fermées et de voyage rendu impossible même si les vols sont toujours opérés.



La multirisques comprend la prise en charge médicale et l’éventuel rapatriement en cas de problème à destination.

Ces nouvelles garanties sont proposées à partir de 15€ et seront en ligne dans les prochains jours sur les sites de Resaneo et Quartier Libre.